1.556 corona-inbreuken sinds 1 juli in Antwerpen, maar vooral toename intrafamiliaal geweld verontrust gouverneur ADA

19 augustus 2020

17u59 1 Antwerpen Gouverneur Cathy Berx heeft exacte cijfers bekend gemaakt van het aantal inbreuken tegen de coronamaatregelen sinds 1 juli. In totaal werden er 1.556 corona-gerelateerde inbreuken geregistreerd. Het merendeel van de overtredingen ging over het niet of niet-correct dragen van het mondneusmasker.

Meest voorkomende vaststelling betreft inbreuken op de mondneusmaskerplicht: in totaal werden 1.044 inbreuken, voornamelijk mondmasker en openbaar vervoer, vastgesteld. Vanaf 29 juli in het bijzonder 36 vaststellingen voor inbreuken op de mondneusmaskerplicht in de openbare ruimte geregistreerd.

Er werden ook 146 inbreuken op het samenscholingsverbod vastgesteld, voornamelijk in het weekend, vanaf 29 juli waren dit er 67. De politie registreerde 58 inbreuken op de avondklok en daarbovenop 9 inbreuken op de nachtklok sinds 13 augustus. Ook stelde politie 25 inbreuken vast op voor niet-essentiële verplaatsingen.

In de Horeca waren er 5 vaststellingen van uitbaters die het sluitingsuur niet respecteerden en 8 vaststellingen van inbreuken op de individuele registratieplicht. Verder zijn er 13 PV’s opgemaakt omdat klanten zich niet correct registreerden. In deze periode werden ook reeds 27 spuwincidenten naar politie of hulpverleners gerapporteerd.

Wel verontrustend is de toename in het aantal geregistreerde gevallen van ernstige vormen van intrafamiliaal geweld: zo waren er bijvoorbeeld op 16 augustus een onrustwekkend hoog aantal meldingen en werden er veel processen-verbaal uitgeschreven: respectievelijk 82 meldingen en 24 PV’s. Hier wordt door verschillende actoren, onder andere slachtofferbejegening en de Family Justice Centers, zeer sterk op ingezet.