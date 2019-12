1.500 namaakproducten in beslag genomen op Vogelenmarkt Sander Bral

02 december 2019

16u17 0 Antwerpen Speurders van de lokale recherche en de dienst leefmilieu deden zondag een controle naar de verkoop van namaakproducten op de Vogelenmarkt in Antwerpen. De actie verliep in samenwerking met de federale overheidsdienst economie. Er werden duizendvijfhonderd namaakspullen in beslag genomen.

In zeven kramen troffen de speurders namaakproducten aan, gaande van Frozen-speelgoed over voetbaltruitjes en -memorabilia tot nep-AirPods. In totaal werden er ongeveer duizendvijfhonderd goederen in beslag genomen. De marktkramers deden afstand van deze illegale producten. Ze zullen allemaal worden vernietigd. De verkopers mogen nog een boete verwachten.

Strijd tegen namaak

De lokale recherche doet regelmatig controles op de verkoop van namaakproducten. Namaak heeft niet alleen een impact op de economie, in de eerste plaats op de handelszaken die wel merkgoederen aanbieden. Bij namaak is er geen kwaliteitsgarantie. Bovendien bestaat de kans dat er bij de productie toxische bestanddelen gebruikt zijn, met name bij speelgoed.