1.500 Antwerpenaren ontvangen enquête voor onderzoek naar hart- en vaatziekten Annelin Marien

19 februari 2020

17u02 0 Antwerpen 1.500 Antwerpenaren hebben een brief van de Universiteit Antwerpen in de bus gekregen, met een enquête over hun gezondheidsgedrag. De enquête kadert in een onderzoeksproject met als doel de preventie van hart- en vaatziekten te verbeteren. “In Europa zijn cardiovasculaire aandoeningen de belangrijkste doodsoorzaak.”

Het bevolkingsonderzoek kadert in het SPICES-project, een onderzoeksproject gefinancierd door de Europese Commissie naar de preventie van hart- en vaatziekten, dat loopt in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oeganda en Zuid-Afrika. Als onderdeel van het project kregen 1.500 mensen in Antwerpen, met name Deurne en Borgerhout, een vragenlijst die ze moeten invullen over wat hun kennis van de risico’s van hart- en vaatziekten is, hun risicoperceptie, hun gezondheidsgedrag en hun intentie om een gezondere levensstijl aan te nemen.

Gezonde levensstijl

“Vier factoren zijn heel belangrijk bij de ontwikkeling van hart- en vaatziekten: te weinig lichaamsbeweging, ongezonde voeding, roken en overmatig gebruik van alcohol”, aldus Hilde Bastiaens, coördinator van het project. “In Europa zijn cardiovasculaire aandoeningen de belangrijkste doodsoorzaak.” Het bevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd bij willekeurig geselecteerde deelnemers in Deurne en Borgerhout. “Het is niet haalbaar om de enquête onder alle inwoners van de stad Antwerpen uit te voeren, daarom namen we een representatieve steekproef van ongeveer 1.500 inwoners.”

De onderzoekers stuurden een schriftelijke vragenlijst op. “Wij vragen de bewoners die de brief hebben ontvangen deze in te vullen en terug te sturen via de post, of online in te vullen met behulp van de gegeven link. Dit bevolkingsonderzoek zal ons een concreter beeld geven van de bewoners en hun risico op hart- en vaatziekten. Bovendien zal deze informatie ons helpen om het project te evalueren en zo de preventie van hart- en vaatziekten te verbeteren.”