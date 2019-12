1.363 kg coke gevonden tussen lading koffiebonen in Antwerpse haven Sander Bral

24 december 2019

17u21 0 Antwerpen In een logistiek bedrijf in de haven van Antwerpen is maandagochtend 1.363 kilogram cocaïne aangetroffen. Dat meldde het parket van Antwerpen dinsdagnamiddag. Medewerkers van het bedrijf vonden de drugs tussen een lading koffiebonen die van Brazilië kwam. De coke heeft een straatwaarde van ruim 68 miljoen euro.

Personeelsleden van een logistiek bedrijf in de Antwerpse haven vonden maandagochtend pakketten cocaïne tussen koffiebonen in een container die vanuit Brazilië via Le Havre naar Antwerpen verscheept werd. De medewerkers verwittigden meteen de politie.

“De douane is overgegaan tot de inbeslagname van de lading drugs”, klinkt het bij het Antwerpse parket. “Het onderzoek wordt verdergezet door de federale gerechtelijke politie Antwerpen. Er werd voorlopig nog niemand gearresteerd.”

1.363 kilogram cocaïne is op de zwarte markt in België 68.150.000 euro waard.