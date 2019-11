1,2 ton cocaïne aangetroffen in container met limoenen in Antwerpse haven ADN

19 november 2019

15u49

Bron: Parket Antwerpen 0 Antwerpen In de haven van Antwerpen is gisteren een partij cocaïne van 1,2 ton gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met limoenen. Een 53-jarige Belg werd gearresteerd en is intussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van Antwerpen.

De drugs zaten verstopt in een container met een deklading limoenen op een schip dat vanuit het Braziliaanse Itaguai naar Antwerpen was gevaren.

De vijftiger die werd gearresteerd, zou de chauffeur zijn die de uithaling moest doen. Het parket Antwerpen vorderde een onderzoeksrechter die de vijftiger vandaag heeft aangehouden wegens mededaderschap aan invoer en handel van verdovende middelen en deelname aan een criminele organisatie. De raadkamer beslist vrijdag over zijn verdere aanhouding.



Het onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet. “Het parket van Antwerpen en van Oost-Vlaanderen en FGP Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten kunnen dat doen op: www.onzehavendrugsvrij.be”, aldus het parket.