Exclusief voor abonnees “Zonder Pieter was er géén proces geweest”: advocaten van ‘spijtoptant’ die moordcomplot opbiechtte, hopen op genade van volksjury Jonathan Bernaerts

08 mei 2020

14u11 0 Antwerpen “Voor u zit niet meer de Pieter van zeven jaar geleden.” In de zaak over de roofmoord op de 76-jarige Leopoldine De Decker uit Antwerpen-Dam hebben de advocaten van ‘spijtoptant’ Pieter Vermeersch (27) de volksjury gevraagd om mild te zijn. Ze willen voor hun cliënt een celstraf ónder de 10 jaar. Eerder op de dag had “Voor u zit niet meer de Pieter van zeven jaar geleden.” In de zaak over de roofmoord op de 76-jarige Leopoldine De Decker uit Antwerpen-Dam hebben de advocaten van ‘spijtoptant’ Pieter Vermeersch (27) de volksjury gevraagd om mild te zijn. Ze willen voor hun cliënt een celstraf ónder de 10 jaar. Eerder op de dag had de aanklager 15 jaar cel geëist omdat Vermeersch de opdracht voor de brutale diefstal op Leopoldine had gegeven.

De advocaten van Vermeersch, Thomas Vandemeulebroucke en Nadia Lorenzetti, vroegen de jury vrijdagmiddag om voor hun cliënt een straf ónder de 10 jaar uit te spreken. Dat hun cliënt anderhalf jaar na de feiten - als enige - met bekentenissen naar de politie was gestapt, zetten ze dan ook flink in de verf. “Zonder Pieter had er geen proces geweest. Dat hij naar de politie is gestapt, werd hem door sommigen helemaal niet in dank afgenomen. Maar toch heeft hij het gedaan. Zijn medewerking is essentieel geweest voor het onderzoek. Ik hoop dat u hiermee rekening wil houden bij het bepalen van de straf.”

