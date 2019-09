"Zodra Duitsers weg waren, volgde wraak op collaborateurs" EXACT 75 JAAR GELEDEN WERD STAD BEVRIJD Philippe Truyts

04 september 2019

07u22 1 Antwerpen Jan de Winter (87) was een jongen van 12 bij de bevrijding van Antwerpen. De oud-journalist herinnert zich haarscherp wat hij die dag meemaakte. Haast van op de eerste rij volgt hij met zijn vader een hevig gevecht op de Meir: de Duitse militaire politie verdedigt er de Kommandantur tot de laatste snik. "Ik zag hoe er werd gedanst en gedronken én hoe er werd afgerekend met collaborateurs."

Op die zonnige 4 september 1944 gaat Jan de Winter 's ochtends gewoon naar school. Hij woont in de Maaldersstraat, in de Seefhoek. "De mensen wisten wel dat de geallieerden zouden komen, maar niet wannéér. Heel wat 'zwarten' (collaborateurs, red.) waren al naar Duitsland gevlucht. Op school werd die dag geen les gegeven. Het nieuws dat de bevrijders al in de stad zaten, ging rond. Ik mocht naar huis."

Emmers confituur

"Mijn vader was thuis. Hij werkte in de haven, maar die lag natuurlijk stil. 'Kom, we gaan eens kijken wat er gebeurt', zei hij tegen me. In de Everaertsstraat, vlak bij ons huis, stond een magazijn met eet- en rookwaren. Toen we er aankwamen, waren een aantal burgers al binnengedrongen. Van op de derde verdieping smeten ze emmers met Italiaanse appelsienenconfituur naar beneden. Die emmers spatten natuurlijk uiteen. Het was er een en al chaos, want de Duitsers die eerst waren gaan lopen, keerden verschillende keren terug om voedsel mee te nemen. Maar er werd niet geschoten. We hebben nog een paar emmers confituur intact kunnen meenemen. Je moet je voorstellen: alle voedsel stond op de bon. Je kreeg afgemeten hoeveelheden. Moeder smokkelde af en toe wel eens iets. En er was natuurlijk een zwarte markt."

Vuurgevecht op Meir

Jan trekt dan met zijn vader de stad in. Het is al een stuk in de namiddag. "Op de Meir hadden de Duitsers hun Kommandantur. Vandaag zie je daar bovenaan de gevel nog 'Caisse Hypothécaire Anversoise' staan (er is nu beneden een Diesel-winkel, Meir 24, red.). We hebben er een van de weinige straatgevechten meegemaakt. Vanuit de Sint-Katelijnevest kwamen Britse soldaten. De Duitsers die zich hadden verschanst in de Kommandantur, namen hen onder vuur. Toch stonden de straten rondom vol burgers die niets van het spektakel wilden missen. Ik bevond me met mijn vader vlak bij het kruispunt van de Sint-Katelijnevest met de Meirbrug, met zicht op de Kommandantur. Na een langdurig vuurgevecht lieten de Britten een tank komen. Toen die vuurde, was het snel voorbij: in de eerste verdieping zat een gat en er ontstond brand. De Duitsers gaven zich over."

V-bommen

Jan ziet die dag hoe de stad zich laaft aan de bevrijding en soldaten als helden onthaalt, maar ook hoe de wrok van bijna 4,5 jaar bezetting en ontbering al wie de kant van de bezetter had gekozen zuur opbreekt. "Huizen werden geplunderd, vrouwen kaalgeschoren. De vreugde om de bevrijding was helaas van korte duur. De geallieerden zijn op 4 september niet doorgestoten naar Merksem. Van daaruit hebben de Duitsers onze wijk nog wekenlang beschoten. In de buurt van het Stuivenbergplein en de Veldstraat zijn tientallen burgers gesneuveld. En in oktober vielen de eerste V-bommen. Ons huis heeft dat overleefd, maar we moesten vaak kapotte ramen vervangen. We hebben nog maanden in onze gewelfde kelder geslapen. Ons huis was ooit een bakkerij geweest. Kwamen we 's morgens weer boven, dan lagen de kamers vol steengruis. Als kind beleef je zo'n oorlog ánders. Voor ons waren de zwaar geteisterde huizen in de stad een soort van speelterrein. En vader? Die is pas tegen de winter weer in de haven kunnen gaan werken."

De Winter heeft nog een geschenk aan de bevrijding overgehouden: een kampeermes dat hij kreeg van een Brits soldaat. In de jaren vijftig begon zijn journalistieke carrière bij De Volksgazet. Na het faillissement van die krant werd de Winter hoofdredacteur bij De Lloyd. In 1994 ging hij met pensioen.