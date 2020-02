“Zelfs een hond zet je zo niet op straat”: bewoners krijgen per brief te lezen dat woonwagenpark dicht gaat David Acke

21 februari 2020

13u25 9 Antwerpen Het harde woord is uitgesproken: het woonwagenpark in Deurne gaat dicht. Bewoners kregen het nieuws vrijdagmiddag per brief te horen. Enkele uren daarvoor hoopten ze nog op een gesprek met het stadsbestuur maar die hield de deur dicht. “Hier laten we het niet bij. Zelfs een hond zet je niet zo op straat”, klinkt het bij de bewoners. Het stadsbestuur geeft de bewoners 3,5 jaar tijd om een nieuw stuk grond te zoeken.

Een korte droge brief maar eentje met een inhoud die inslaat als een bom: “De heraanleg van het woonwagenterrein gaat niet door. De stad zal het woonwagenterrein sluiten.” De geruchten van een mogelijke sluiting deden al de ronde. Maar de bewoners bleven hopen op een goede afloop. Vrijdagochtend trok een delegatie naar het Antwerpse stadsbestuur om in dialoog te gaan. Een gesprek kwam er niet. “Wij hebben recht om te weten wat ze met ons van plan zijn. Het enige wat wij vragen was vijf minuten tijd maar zelfs dat hebben ze ons niet gegund. De deuren werden letterlijk dichtgedaan. Schandalig is het. Wij betalen om hier te mogen staan, wij betalen belastingen, wij werken en niemand heeft last van ons. Wij verdienen respect en dat krijgen we nu niet”, zei Marks-Marie vrijdagochtend, niets vermoedend dat het bestuur al lang een beslissing had genomen.

Verhuizen op mijn leeftijd? En hoe moet dat dat wel in zijn werk gaan? Ik kan mijn woonwagen niet op mijn rug dragen, ik woon hier al veertig jaar, ik ga nergens heen en blijf gewoon hier Maria (86)

Stad aanklagen

Het stadsbestuur laat in diezelfde brief weten dat de 150-tal bewoners drie en een half jaar tijd krijgen om een “alternatief” te zoeken. Maar daar moet Marks-Marie eens goed om lachen. “Een alternatief? Waar kan je nog zo een stuk grond vinden? Vertel me dat eens. Wij worden gewoon op straat gezet. Hele families worden losgerukt. Wij gaan ons bezinnen en laten het hier zeker niet bij. We klagen de stad aan voor wansmakelijke praktijken die ze ons aandoen en de erbarmelijke omstandigheden waarin wij hier moeten leven. Niets is hier conform de wetgeving. Gasleidingen liggen hier bovengronds, net zoals de elektriciteit. Hier is één toilet voor 150 mensen. Ik ken onze rechten.”

Volgens de bewoners past deze sluiting in een veel groter plan en willen ze alle woonwagenparken sluiten. “Al drie keer hebben wij hier moeten vechten voor ons voortbestaan. Ik denk dat er geen ander volk is dat zo gediscrimineerd wordt als wij. Ze willen van ons af”, vertelt Wasso (67) boos. “Noem het een uitsterfbeleid. Ik woon hier al veertig jaar en al deze mensen zijn als een familie voor mij. Dat de stad dit woonwagenpark nu sluit is niet alleen een financieel drama maar ook een menselijk. Hele families worden uit elkaar gerukt.” Voor de moeder van Wasso, Maria (86), is de gedwongen verhuis een brug te ver. “Verhuizen op mijn leeftijd? En hoe moet dat dat wel in zijn werk gaan? Ik kan mijn woonwagen niet op mijn rug dragen, ik woon hier al veertig jaar, ik ga nergens heen en blijf gewoon hier.”