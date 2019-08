‘Yogasnuivers’ protesteren tegen cruiseschepen in Antwerpen Jan Aelberts

11 augustus 2019

16u12 0 Antwerpen Zo’n veertig mensen hebben zondagmiddag actie gevoerd tegen cruiseschepen in Antwerpen. Niet met luide slogans of geheven vuist, wel met een zonnegroet en andere yogaposes aan het Zuiderterras.

Decor van de opvallende actie was de Balmoral, een cruiseschip van zo'n 219 meter lang. Daar namen de - die geuzennaam kozen ze zelf - yogasnuivers het op tegen de vervuiling van de cruiseschepen in Antwerpen, met mondmaskers en yogamatten.

Achter de actie dezelfde mensen die eerder de petitie ‘Geen vervuilende cruiseschepen in de Lage Emissie Zone van Antwerpen’ op poten zetten. Die werd inmiddels 15.000 keer ondertekend. Kees Meerman, initiatiefnemer van de petitie en het yogaprotest: “We gaan niet roepen of saboteren”, klinkt het. “Maar op een positieve en vreedzame manier uiting geven aan onze onvrede over de vervuiling die cruiseschepen creëren midden in de Lage Emissie Zone van Antwerpen.” En over de naam yogasnuivers: “Het enige dat wij snuiven is onnoemelijk smerige lucht.”

Na de actie werden de yogamatten opgerold en ging iedereen, ontspannen en wel, naar huis.