“Wisser in de neus... brrrr”: Ook De Wever ondergaat coronatest na contact met Lachaert CVDP

09 september 2020

17u01 0 Antwerpen Nadat preformateur en Open Vld-voorzitter Nadat preformateur en Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert dinsdag besmet bleek zijn met het coronavirus , lieten verschillende politici zich testen. Onder wie ook Bart De Wever, die recent nog contact met hem had.

“Ik las in de pers over de besmetting van de preformateur. In die relevante periode had ik nog een face-to-face vergadering met hem”, staat te lezen op het Facebookprofiel van Bart De Wever. “Mijn dokter was onverbiddelijk: regels zijn regels, wisser in de neus... brrrr.”

Ook de koning, waarbij Lachaert vorige week verslag uitbracht, zal een coronatest ondergaan. Preformateur Rousseau meldt intussen op Twitter dat hij zich al heeft laten testen en negatief bleek.