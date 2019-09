"Wij zijn de kroeg van de 21ste eeuw" Facebookgroep 'Ge zijt van Antwerpen als ge...' telt al 55.000 leden ADA

10 september 2019

00u00 5 Antwerpen Al acht jaar is Patrick medebeheerder van de populaire Facebookgroep 'Ge zijt van Antwerpen als ge...'. Met zo een 55.000 leden waakt hij iedere dag over de inhoud en grijpt hij in waar nodig. "Wij zijn een beetje de kroeg van de 21ste eeuw."

Zowat elke gemeente en stad in Vlaanderen heeft wel een groep 'Ge zijt van...' op Facebook. Van de grootste stad tot het kleinste gehuchtje. Allemaal ontstonden ze jaren geleden vanuit een nostalgisch gevoel. En dat geldt ook voor de pagina van Antwerpen. "Maar vandaag is die nostalgische terugblik niet de enige reden waarom mensen lid worden van de groep", weet Patrick Gypen die al 8 jaar de groep mee beheert.

4 uur per dag

"De pagina heeft eigenlijk het sociale element overgenomen die je vroeger in de kroeg vond. Toen spraken mensen aan de toog over verloren gelopen katten en honden, over verdachte figuren in de wijk of over de lokale politiek. Vandaag worden die gesprekken op Facebook gevoerd. Al zijn we daar toch beducht voor omdat dergelijke gesprekken al snel op ruzies kunnen uitdraaien en daar dient onze groep niet voor", vertelt hij. Dagelijks besteedt Patrick zo een vier uur aan het filteren van onderwerpen. "Als we de profielen bekijken zijn het eigenlijk vooral mensen die in het echte leven weinig sociaal zijn die veel tijd op sociale media spenderen. Het is voor hen een soort uitlaatklep om commentaar te geven op een snel veranderende maatschappij waar ze niet in zijn opgegroeid en vaak bang voor zijn."

Heel wat van die reacties filtert Patrick eruit al zegt hij ook dat dat een moeilijke afweging is. "Rascistische of kwetsende commentaren halen we sowieso weg maar wat de ene kwetsend vindt, is voor de andere eerder grappig. Bovendien moet iedereen zijn mening ook kunnen weergeven." Wanneer de discussie te hevig wordt, verwijst hij die mensen door naar de ombudsdienst van de stad Antwerpen. "Er zijn voldoende mogelijkheden om misverstanden of ruzies uit te klaren buiten deze groep."

Ambiance met Havenhuis

Zelf probeert hij de goede sfeer te bewaren door regelmatig een leuke foto uit de oude doos in de groep te plaatsen om dat nostalgische gevoel opnieuw op te roepen. "Of evengoed een foto van het nieuwe Havenhuis. Dat levert vaak interessante gesprekken op omdat je voor- en tegenstanders hebt van dat gebouw", lacht hij.

Verslavend

Patrick is er dus al jaren mee bezig en noemt het zelfs een "verslaving". "Stoppen zou enorm moeilijk zijn. Commercieel is het helemaal niet interessant, integendeel want je bent er vele uren per dag door kwijt. Maar ik leer elke dag bij en bovendien heb ik veel nieuwe mensen leren kennen dankzij de groep."