“We waren volledig in paniek”: verontwaardiging na arrestaties minderjarigen in Antwerpen, politie spreekt tegen Lieven Desmet

18 november 2019

11u27

Bron: De Morgen 2 Antwerpen Op sociale media reageren enkele jongeren op de aanhoudingen dit weekend in Antwerpen. Daarbij werden minderjarigen opgepakt. Ten onrechte, zeggen de jongeren. De politie van Antwerpen weerlegt dat.

De lokale politie van Antwerpen hield vrijdag en zaterdag verscherpt toezicht nadat er berichten op sociale media werden onderschept waaruit bleek dat verschillende jongeren zouden samentroepen om winkels te gaan plunderen. Vrijdagavond werden zeventien jongeren gearresteerd. Zaterdag werden verschillende jongeren gecontroleerd maar het bleef rustig.

Zestien jongeren werden vrijdagavond gearresteerd, één van hen wordt voorgeleid bij de jeugdrechter op verdenking van drugsdealen. Een zeventiende jongeman van zestien jaar oud, de aanstoker van de bende, werd eerder die dag al opgepakt. Ook hij verschijnt voor de jeugdrechter op verdenking van poging inbraak en vereniging van misdadigers. De andere jongeren werden vrijdagavond door hun ouders opgehaald in het politiebureau aan de Noorderlaan. Ze worden uitgenodigd voor verhoor. De zeventien betrokkenen zijn tussen twaalf en negentien jaar.

“In het ongewisse gelaten”

Via sociale media reageren enkelen dat ze onterecht opgepakt werden, en pas na uren konden beschikken. Lyoubi Zainab getuigt aan De Morgen dat haar broertje van 14 opgepakt werd, samen met drie andere schoolvriendjes. “Ze gingen na school naar de Meir en werden daar door de politie opgepakt. Ze werden meegenomen in een politiebus, samen met nog andere jongeren die ze helemaal niet kenden, naar de Noorderlaan.”

Wat haar nog het meest tegen de borst stuit, is dat al die tijd de ouders naar verluidt in het ongewisse werden gelaten en pas heel laat werden verwittigd. “Het was intussen al na 21 uur en we hadden hem al als vermist opgegeven bij de plaatselijke politie van Boom. We waren volledig in paniek. Het is via de politie van Boom dat we op de hoogte werden gebracht. ”

Of mijn broertje van 14, vrijdag avond 15/11, onschuldig in de cel doorbracht??? Misschien

A THREAD❗ Zainab(@ zainaab_L) link

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns ontkent deze aantijgingen. “We hebben enkel jongeren voor verhoor meegenomen die geen fatsoenlijke uitleg konden geven waarom ze daar waren. Er werden ook andere aanwijzingen aangetroffen die een verder verhoor verantwoordden. Alle ouders van de jongeren werden verwittigd”, zegt de woordvoerder, die aangeeft verder niets te kunnen meegeven omdat het onderzoek lopende is. “Als er mensen zijn die zich onheus bejegend voelen door de politie kunnen ze steeds een klacht indienen.”

Gisteren reageerde burgemeester Bart De Wever (N-VA) op het tumult in zijn stad. “Dankzij de alertheid en de kordate actie van ons korps bleef in coördinatie met het parket de rust in de stad verzekerd. Onze lokale politie verdient daarvoor alle lof.”