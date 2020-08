Exclusief voor abonnees “We schrijven onszelf geen loon meer uit. Het gaat om overleven nu”: Hoe gaat het met de Antwerpse horeca één week na de ‘versoepelingen’? Annelin Marien en Sander Bral

19 augustus 2020

16u07 2 Antwerpen Het is vandaag exact één week geleden dat provinciegouverneur Cathy Berx de strenge Antwerpse maatregelen bijstuurde. We mogen al een week weer tot 1 uur op café of restaurant, met maximaal tien personen aan een tafel in plaats van vier. Merken horeca-uitbaters al beterschap, of helemaal niet?

Caroline Stasseyns en Michaël Rewers, zaakvoerders van restaurant Bistrot Du Nord in de Lange Dijkstraat, hebben nog geen beterschap ondervonden sinds vorige week. “Dit is sowieso voor elke horeca-uitbater een moeilijke periode, maar de Antwerpse horeca heeft het extra zwaar”, aldus Michaël. “Sinds begin augustus, wanneer werd verkondigd dat iedereen Antwerpen beter kon mijden, is het huilen met de pet op. We zien ook niet veel verschil voor en na Berx’ ‘versoepelingen’. Het kwaad was al geschied: de perceptie was gecreëerd dat Antwerpen gemeden moest worden, dus stroomden de annulaties binnen.”

