‘Waterplan’ moet stad wapenen tegen droogte, hitte en wateroverlast PhT

20 september 2019

18u10 5 Antwerpen Een internationaal team van ontwerpers en ingenieurs heeft na anderhalf jaar analyse een ‘Waterplan’ uitgewerkt voor Antwerpen. Dat maakte schepen voor Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld) vrijdag bekend. Het plan reikt oplossingen aan om de stad te beschermen tegen wateroverlast én droogte. Op korte termijn zal er veel meer aandacht gaan naar het verstandig gebruik van hemelwater op wijk- en straatniveau.

Meer hittegolven, zwaardere buien, langere droogtes: zeker voor een stad met een snel aangroeiende bevolking als Antwerpen stelt de klimaatverstoring grote uitdagingen. “Daarom is het belangrijk dat we nu een plan hebben waar we de komende zes jaren heel praktisch mee aan de slag kunnen”, zegt schepen Marinower. “Er hangen budgetten aan vast. Afhankelijk van de meerjarenbegroting die nu wordt besproken in het college, zullen we zien welke stappen er precies worden gezet.”

Antwerpen was zonder water nooit de metropool geworden die het nu is. Die band met het water is meer en meer naar de achtergrond verdwenen. Tot nu toe wilde men het regenwater zo snel mogelijk naar de riolen afvoeren. Dat zal veranderen. Zo is er een rol weggelegd voor vijf grote waterstructuren soms verdwenen - in en om de stad. Daarbij zitten waterlopen als de Schijn, de Donkse Beek en de Hollebeek, maar ook de Ruien en de Ring. “De Ruien en de dokken kunnen ons helpen bij wateroverlast”, zegt Marinower. “Je kunt ze ook inschakelen in een breder bovengronds netwerk. Een voorbeeld is het kanaal dat de IJzerlaan kreeg.”

Ruim de helft van het Antwerps grondgebied is privé-eigendom. Geveltuinen en groendaken dragen bij tot het inperken van wateroverlast. Burgers kunnen voor de aanleg ervan premies krijgen. Op openbaar domein wil de stad meer infiltratiezones voorzien op pleinen en in plantvakken.