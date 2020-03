‘Wat overblijft’: nieuwe roman Ingrid Vander Veken is wondermooi verhaal over vergankelijkheid Philippe Truyts

20 maart 2020

15u20 0 Antwerpen “De mooiste ode aan vriendschap die de voorbije tien jaar in het Nederlands is verschenen.” Kurt Van Eeghem strooit met lof voor de nieuwste roman van Ingrid Vander Veken. In ‘Wat overblijft’ vertelt de veelzijdige schrijfster met groot raffinement de geschiedenis van haar huis in Berchem én zoveel meer. Een afscheid dat ook samenviel met dat van twee hartsvrienden.

Ingrid Vander Veken (72) leverde vier jaar geleden met “Zwijgen’, over het onverteerde oorlogsverleden van haar familie, een literaire parel af. Die kwaliteit haalt ze ook met haar nieuwe roman. “Het is een prachtig verhaal, in een fantastische taal en vertelstijl over wat het betekent om een huis waar je je halve leven hebt gewoond, leeg te maken”, vindt Anneleen Van Offel, jong en beloftevol schrijfster.

Je moet koesteren wat overblijft. Hoe kleine, op zich waardeloze dingen, kostbaar worden, en omgekeerd. Ingrid Vander Veken

De aanleiding voor de verhuis naar een appartement in de buurt was een pijnlijk faits divers: op een dag ging Vander Veken - voormalig cultuurjournaliste bij onze krant - letterlijk door de knieën. Geen cadeau als je in een burgershuis met oneindig veel trappen woont. “Het huis had veel meer te vertellen dan ik ooit had vermoed. Ik deed het met een zekere schroom, tot ik besefte dat je moet koesteren wat overblijft. Hoe kleine, op zich waardeloze dingen, kostbaar worden. En omgekeerd.”

Vergankelijkheid

Voor Kurt Van Eeghem staat er geen enkel woord te veel in het boek: “Het toont alle facetten van het leven: van de geboorte tot de dood.” Zelden is vergankelijkheid zo treffend aan het papier toevertrouwd. “Ervaring zou me spoedig leren dat afscheid onafwendbaar is. Dat pijn hoort bij liefde, verlies bij bezit, vertrek bij aankomst. Je begint met niets en eindigt met niets, en daartussen ligt wat wij leven noemen. Soms ook verdriet of gemis of heimwee”, lezen we.

