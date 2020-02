‘Wat doet kunst?' is dit jaar thema van Jeugdboekenmaand ADA

20 februari 2020

14u49 0 Antwerpen De maand maart staat opnieuw volledig in het teken van de Jeugdboekenmaand. Geïnspireerd door het thema van deze editie ‘Wat doet kunst?’ gaat bijzondere aandacht uit naar illustraties. In samenwerking met tal van partners organiseert de stad Antwerpen sessies voorlezen en samenlezen, workshops, auteurslezingen, wedstrijden en slotfeesten voor kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar in bibliotheken, cultuurcentra, scholen én musea.

De Antwerpse bibliotheken zetten elk jaar opnieuw hun beste beentje voor om van Jeugdboekenmaand hét boekenfestival voor kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar te maken. Tijdens deze editie organiseren ze een 90-tal activiteiten en breiden hun actieradius uit naar scholen, culturele centra, musea en de bibbus. Met dit diverse en laagdrempelige aanbod willen de Antwerpse bibliotheken zo veel mogelijk jonge lezers bereiken.

Zelf delen de Antwerpse bibliotheken 15.000 doeboekjes uit, bieden ze tal van uiteenlopende activiteiten aan, organiseren een affichespel en richten ze in de bib creatieve hoekjes in. Het splinternieuwe doeboekje is sinds half februari gratis beschikbaar voor alle klassen van het 3de en 4de leerjaar in Antwerpen. Het boekje telt 32 pagina’s en zit boordevol leuke spelletjes en creatieve opdrachten die verband houden met het thema ‘kunst’. Het boekje wordt verdeeld in de Antwerpse scholen, kan opgehaald worden in de bib, maar is ook online raadpleegbaar.

Leesplezier

“Boeken en literatuur dragen bij tot emancipatie, competentieontwikkeling, cultuurparticipatie en leesplezier. Lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Het zorgt ervoor dat ze zich kunnen ontpoppen tot kritische, geletterde, lees- en taalvaardige burgers. Daarom blijven we werken aan geletterdheid en leesplezier. De Jeugdboekenmaand is een extra duwtje in de rug om onze kinderen en jongeren kennis te laten maken met allerlei initiatieven die hen uitdagen om nog meer te lezen of nog creatiever met taal bezig te zijn”, vertelt schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud. Zij voegde de daad bij het woord en las de kindjes voor tijdens de voorstelling van de Jeugdboekenmaand.