‘Vollere’ mensen paraderen op Meir tijdens Diversity Catwalk ADA

23 augustus 2019

14u28 0 Antwerpen Bodypositivity, het is een woord dat we de komende weken, maanden en jaren nog vaak zullen horen als het van VZW Model Events afhangt. Zij zetten zich al jaren in om ‘vollere’ mensen zich beter in hun vel te laten voelen. Zaterdag 24 augustus doen ze dat met The Diversity Catwalk op de Meir ter hoogte van de Wapper.

Een 50-tal mensen zal er in lingerie paraderen om bodypositivity te promoten. Ze willen laten zien dat, ongeacht je maat, lengte, leeftijd, kleur, gewicht of achtergrond iedereen het recht heeft om aanvaard te worden zoals hij is. De diversity catwalk is een onderdeel van “The Diversity Project”, dat werd opgericht door Sharon Grobben, een voller model en influencer uit de Kempen. Het project wil komaf maken met labels die mensen soms maar al te vaak op anderen plakken. Positief ingestelde supporters zijn welkom om de defilerende dames en enkele heren aan te moedigen. Voor de meeste deelnemers in het de eerste keer dat ze zoiets doen en voor sommigen ook een grote stap in een verwerkingsproces van aanvaarding.

De groep verzamelt in Kavka , Oudaan 14. Omstreeks 14.40 uur wandelen ze richting Meir. Daar start om 15 uur de catwalk met foto’s achteraf.