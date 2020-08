“Vliegende tapijtjes en cobra’s in het zand”: Antwerps producer Capoon gaat Oosterse kant op met release op Amerikaans label Sander Bral

27 augustus 2020

12u22 0 ANTWERPEN/KONTICH Deejay en producer Jens ‘Capoon’ De Wit (27) gaat de oosterse toer op en sluit zich met zijn nieuwe release op het label Human By Default aan bij het clubje van het bekende Amerikaanse dj-duo Bedouin. “Eerste keer dat ik zo’n kwaliteit kan leveren en me laat omringen door de juiste mensen.”

“Het zijn twee kapoenen bij elkaar, die het kot op stelten zetten”, werd er over Jens De Wit en Stijn Verheyden gezegd toen ze enkele jaren geleden samen het dj-project ‘Capoon’ opzetten. Intussen heeft Stijn het project verlaten om zich volledig te storten op zijn professionele carrière als projectmanager en andere muzikale uitspattingen en gaat Jens, ook wel bekend onder zijn populairder alter ego JackJazz, alleen verder met Capoon.

“Stijn zei dan dat hij het te druk had met zijn andere projecten en dat hij me tegenhield om een groot succes te maken van Capoon”, legt Jens uit. “Ga er voor en maak me trots, benadrukte hij dan. Dan vind ik erg knap van hem, zonder Stijn zou deze internationale release nooit een feit geworden zijn.”

Bedouin

Die internationale release is een EP van zes nummers op het label Human By Default van het bekende Amerikaanse dj-duo Bedouin. Jens heeft hen via via leren kennen en omdat de muziekstijlen van Capoon en Bedouin bij elkaar aansluiten, nodigden de Amerikanen Jens uit om in Ibiza op één van hun Saga-feesten te komen spelen.”

“Ik mocht toen afsluiten, tot negen uur in de ochtend heeft dat feestje geduurd en het was geweldig”, herbeleeft Jens. “Ik had hen eerder al enkele van mijn eigen nummers gestuurd maar er jaren niks meer van gehoord. Na mijn set op hun feest vroeger ze me mee naar de backstage en deden ze me een voorstel om mijn platen uit te brengen op hun label. Te nemen of te laten, zeiden ze dan, alsof ik daarover moest nadenken.”

Saga

“Want releasen via Bedouin betekent niet enkel internationale belangstelling maar ook dat ze mij opnemen in hun zogenoemde Saga-familie. Dat wil zeggen dat ik een vaste waarde wordt op alle feesten die ze geven. Hun Saga-feest is tegenwoordig zo populair dat het verhuist van de kleinere Heart Club naar PACHA, één van de meest begeerde clubs op het eiland. Normaal gezien had ik daar dus mogen spelen deze zomer. Maar goed, het blijven mooie vooruitzichten voor de hopelijk nabije toekomst.”

Oosterse invloed

Voor de muziek zelf heeft Jens onder andere samengewerkt met de Brusselse vzw Culturel Arabique, een project dat recent aangekomen vluchtelingen in de juiste richting wil sturen met inburgering, taalkampen en andere culturele activiteiten. “Ik heb Hussein Rassim Abdullah uitgenodigd om ‘oud’ te spelen op mijn muziek, een soort luitachtig instrument dat ik nu zelf ook bespeel. Verder zitten er ook sitar, het strijkinstrument kamancheh en andere instrumenten tussen die vreemd zijn voor de Westerse muziekwereld. Het is bijzonder om muziek te maken waarmee je geen enkele taal deelt behalve de muziek zelf. Spreken met elkaar via muziek in de studio, en een beetje via Google Translate”, lacht Jens.

Voor titeltrack ‘April’ werkte Jens samen met jazz-gitarist en -zangeres Roos Denayer. “Bedouin vroeg of ik ook een toegankelijk lied met zang wilde maken voor de EP en aan het begin van de lockdown stootte ik dan op een livestream van Roos. Ik vond haar zo geweldig dat ik haar onmiddellijk gecontacteerd heb om haar stem te gebruiken. En zo geschiedde, in een week tijd was dat nummer gemaakt en Bedouin was zo enthousiast dat we er de titeltrack van hebben gemaakt.”

Corona

“Waarom clubmuziek uitbrengen op een moment dat je het niet kan testen op een publiek? Je kan blijven wachten natuurlijk, die muziek ligt nu al zo lang klaar en ik wil corona niet langer als excuus gebruiken om onzichtbaar te blijven. Bovendien heb ik nog veel andere muziek in de pijplijn zitten, die dan ook weer uitgesteld zou worden. Muziek produceren is mijn hoofdberoep he, deze pandemie zal mij niet tegenhouden.”

Over het cultuurbeleid in ons land volgt Jens zijn collega’s. “Ik ben het afgelopen half jaar op zoveel plekken geweest waar organisatoren zo hard hun best doen om alles veilig te houden, maar dan wordt dat keer op keer de kop in gedrukt door de overheden, ook al is er geen enkel bewijs dat evenementen extra besmettingen zouden opleveren. Artiesten, promotors en organisatoren vinden zichzelf iedere keer opnieuw uit, in erg korte tijd, maar krijgen telkens de rug toegekeerd. Het cultuurbeleid is één grote grap.”

Verzadigd

Naast Capoon heeft Jens ook het dj-project JackJazz en is hij als organisator actief voor het gratis dancefestival Matination in Lint en de Antwerpse STAALHARD-feestjes. “Enkel dat laatste stond voor corona al op een laag pitje omdat de Antwerpse technowereld volledig verzadigd is en moet inboeten op kwaliteit. Als je geen toegankelijke deejay meer boekt op je feest, kan het geen succes meer worden. Misschien dat dat in de toekomst terug beter wordt, want hypes komen en gaan, wat terug nieuw leven kan betekenen voor STAALHARD.”

“Wat betreft JackJazz en Matination, dat blijft gewoon doorlopen. Als JackJazz draai ik meer toegankelijke zomerse house op zomerbars en commerciëlere feesten. Ons kindje Matination in het Lintse Gemeentepark komt uiteraard terug in 2021, harder dan ooit. Maar momenteel ligt de focus volledig op Capoon. Het is de eerste keer dat ik zo’n grote kwaliteit heb kunnen leveren en me laat omringen door de juiste mensen.”

De EP 'April' van Capoon komt vrijdag uit op het label Human By Default van Bedouin.