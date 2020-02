‘Visuele protestbrief’ tegen besparingen in cultuursector te zien in M HKA ADA

06 februari 2020

14u32 0 Antwerpen Kunstenaars van belangenorganisatie NICC hebben in het Antwerpse M HKA de laatste hand gelegd aan het project “Zonder kunstenaars geen kunst”. De voorbije drie maanden gaf het NICC een vrij podium aan tal van artiesten om een visuele reactie te creëren op de Vlaamse besparingen op cultuurbeleid. Het resultaat is een expo met zowel al langer bestaande werken als nieuwe creaties die ermee in dialoog gaan.

Het NICC klaagt onder meer aan dat het woord “kunstenaar” helemaal niet voorkomt in het Vlaamse beleidsplan en dat de Vlaamse regering 60 procent wil besparen op projectsubsidies. “Ze raken aan het geld van uitgerekend de artiesten die daar het meest nood aan hebben”, vindt NICC-voorzitter Lieven Segers.

“We dachten eerst net als andere sectoren een brief te schrijven aan minister Jan Jambon, maar kunstenaars werken het best visueel. Vandaar dit initiatief. We willen deze ‘visuele brief’ echter nog altijd afgeven, dus hebben we alles goed gedocumenteerd om binnenkort te laten zien op het kabinet van de minister. We zijn daar uitgenodigd voor een gesprek.”

Dertigtal werken

“Zonder kunstenaars geen kunst” omvat een dertigtal werken van bekende en minder bekende artiesten. Zowat de helft werd ter plaatse of ter gelegenheid van de expo gecreëerd. De M HKA-bezoeker kon de expo de voorbije maanden al ontdekken als een “work in progress”, het eindresultaat valt slechts vier dagen te bewonderen. “Het stopt echter niet na dit weekend, we denken al na over nieuwe initiatieven”, zegt Segers. “Het krachtige aan bijvoorbeeld de beweging van de gele hesjes is ook dat ze maar blijft doorgaan.”