‘Visboeren’ riskeren in beroep 14 jaar cel voor poging moord WHW

08 januari 2020

20u08 0 Antwerpen Mohamed en Alee A. uit Borgerhout, bijgenaamd de ‘Visboeren’, riskeren 14 jaar cel voor poging moord. Alee A. had op 20 juli 2013 geprobeerd Abdelhakim E.M. neer te steken en beide broers zouden de opdrachtgevers zijn voor een moordpoging op diezelfde Abdelhakim E.M., een dag later. Anass E.A. loste toen minstens vier schoten op de man maar raakte hem enkel in het been. Beide broers A. vragen de vrijspraak voor dat tweede feit.

Beide feiten kaderen in een conflict in het Antwerpse drugsmilieu. De broers A., die drie viswinkels hebben in Antwerpen en daarom de ‘Visboeren’ genoemd worden, zouden een lading van 100 kilo cocaïne van een Surinaamse bende achterover gedrukt hebben, waarna die Surinaamse bende Abdelhakim E.A., bijgenaamd ‘Zotte Hakim’, eropuit zou gestuurd hebben om na te gaan of de broers A. inderdaad die cocaïne hadden. Dat zou hem door de ‘Visboeren’ kwalijk genomen zijn, met de feiten tot gevolg.

Cassatie

In de nacht van 20 op 21 juli 2013 kwam het tot een confrontatie op het Maarschalk Montgomeryplein in Borgerhout, waarbij Alee A. zou geprobeerd hebben om ‘Zotte Hakim’ te vermoorden met een mes en derde broer Rachid A. een vriend van Abdelhakim E.A. neersloeg met een zaklamp. De volgende dag, op 22 juli 2013, werd ‘Zotte Hakim’ op de Turnhoutsebaan minstens viermaal beschoten door Annas E.A. De Antwerpse correctionele rechtbank veroordeelde enkel Rachid A. voor de slagen op het Montgomeryplein en Anass E.A. voor de schietpartij en sprak Mohamed en Alee E.A. volledig vrij. Het hof van beroep in Antwerpen bevond de vier verdachten schuldig en veroordeelde Mohamed en Alee E.A. tot 14 jaar cel. De twee broers gingen in cassatie en het hof van cassatie verbrak hun veroordeling, weliswaar enkel voor de schietpartij op de Turnhoutsebaan. Volgens het Brusselse parket-generaal zijn er voldoende elementen om beide broers ook voor die feiten te veroordelen. Naast het incident op het Montgomeryplein verwijst het parket-generaal naar het telefonie-onderzoek, dat intense contacten tussen de ‘Visboeren’ en Annas E.A. zou aantonen, en naar afgeluisterde telefoongesprekken waarin andere personen het hadden over “wat E.A. had gedaan in opdracht van de ‘Visboeren’”.

“Slachtoffer meest agressieve”

De verdediging van de broers A. vroeg de vrijspraak. Volgens meester Johan Platteau was er van een moordpoging geen sprake: “Als de schutter naar het hoofd heeft gemikt, zoals ‘Zotte Hakim’ beweert, waren er ruiten gesneuveld en was hij niet enkel aan het been gewond geraakt. De camerabeelden op de Turnhoutsebaan tonen ook aan dat het ‘Zotte Hakim’ is die op Annas E.A. is afgestapt. Van een valstrik zoals het slachtoffer beweert, is dus geen sprake.” Volgens de verdediging heeft Annas E.A. mogelijks geschoten omdat hij Abdelhakim E.A. wilde afschrikken na het incident op het Montgomeryplein. “Annas E.A. staat ook bekend als bijzonder ‘triggerhappy’, hij is al meermaals veroordeeld voor schietpartijen”, klonk het. “De verklaringen van ‘Zotte Hakim’ over die schietpartij, en over het incident op het Montgomeryplein zijn bovendien volslagen ongeloofwaardig. Hij is degene die beweert dat mijn cliënten zijn hoofd willen maar daarvan is geen enkel bewijs. Op het Montgomeryplein was hij net de meest agressieve.” Het arrest valt op 26 februari.