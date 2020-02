‘Visboeren’ gaan voor vrijspraak in drugsonderzoek: “Hooguit visje in ‘t zwart verkocht” Patrick Lefelon

13 februari 2020

19u39 2 Antwerpen De procureur vordert celstraffen tot zeven jaar tegen de kopstukken van ‘De Visboeren’ die verdacht worden van drugshandel en witwassen van 1,7 miljoen euro. Hun advocaten zeggen dat er behalve ‘wat viskes in het zwart verkopen’, niets aan de hand is. “Maar ‘De Visboeren’ moesten hangen want voor burgemeester De Wever waren hun viswinkels een doorn in het oog”, pleitte advocaat Tim Smet.

De procureur overliep in sneltreinvaart het gerechtelijke onderzoek tegen de dertien verdachten in het onderzoek naar de Visboeren. Volgens hem was er bewijs voor minstens één gelukte invoer van cocaïne. De aanwijzingen komen vooral uit telefoontaps en rechtstreekse afluistering van ‘bompa’ Mohamed Acr. (73). De oude man schept in zijn gesprekken met vooral zijn Spaans liefje (29) op over zijn drugshandel en zijn zakken vol geld.

Verder is er een uitgebreid financieel onderzoek gevoerd. Volgens de openbare aanklager kunnen de kopstukken van de familie geen redelijk uitleg geven voor ruim 1,7 miljoen euro aan inkomsten. Hij vordert dan de verbeurdverklaring van dat geld. Vooral Rachid A. (580.000 euro) en Mohamed A. (594.000 euro) zouden zo hun bezittingen kunnen kwijtraken.

In volle verkiezingsperiode

De verdediging vond dat de openbare aanklager het dossier ‘De Visboeren’ tot een testcase heeft gemaakt. De arrestaties gebeurden niet toevallig in volle verkiezingsperiode 2018.

Advocaat Tim Smet die Rachid A. bijstaat: “Burgemeester De Wever had verhalen gehoord over ‘verdachte viswinkels’ in Antwerpen-Noord en op het Kiel. Hij treiterde zijn politieke rivaal Kris Peeters er zelfs mee. De viswinkels waren De Wever een doorn in het oog. Niet toevallig werd het nieuwe KALI-team van federale en lokale politie op het onderzoek gezet. Dit dossier mocht niet mislukken.”

Bij zijn aanhouding kreeg mijn cliënt te horen dat hij verdacht werd van de invoer van talrijke, ik herhaal, talrijke partijen cocaïne. Hoeveel zijn dat er geworden? Eén! En voor die ene partij heeft de politie dan nog geen concrete bewijzen Johan Platteau

Voor de drugsinvoer is er geen concreet bewijs, ondanks de vele telefoontaps. Voor het witwassen hebben de verdachten een nog veel betere uitleg.

Tim Smet: “Hoe kan je geld witwassen via een viswinkel? Door de omzet in cash geld van die winkel zo hoog mogelijk op te blazen. Je betaalt dan wel een pak belastingen, maar je kan ineens met je zwart geld uit de voeten. Wat doet mijn cliënt Rachid A.? Juist het tegenovergestelde. Hij vergeet de verkoop van zijn ‘viskes in ‘t zwart’ zelfs in zijn kasboek te noteren. Hoe kan je hem dan vervolgen voor witwassen? Wij vragen de vrijspraak, niets minder.”

Ook advocaat Johan Platteau die oudste broer Mohamed A. bijstaat, ging voor de vrijspraak. “Bij zijn aanhouding kreeg mijn cliënt te horen dat hij verdacht werd van de invoer van talrijke, ik herhaal, talrijke partijen cocaïne. Hoeveel zijn dat er geworden? Eén! En voor die ene partij heeft de politie dan nog geen concrete bewijzen. Nochtans heeft de politie alles uit de kast gehaald: observaties, telefoontap, verborgen micro’s in woningen en auto’s, inkijkoperaties,... Niets was te veel.”

Verdachte geldstromen

Ook Platteau vond dat Mohamed A. en zijn vrouw Salua Acr, de dochter van bompa Mohamed Acr., hun inkomsten kunnen verantwoorden. Het koppel investeerde zijn centen (250.000 euro) onder andere in een appartement in het Hilton-hotel in Tanger. Dat appartement is in beslag genomen. Advocaat Johan Van Genechten die echtgenote Salua verdedigt, had een doorgedreven financieel onderzoek gemaakt om deze ‘verdachte geldstromen’ te verantwoorden.

De derde broer, Hassan A., werd bijgestaan door advocaat Sam Vlaminck. Ook hij vraagt de vrijspraak.

Sam Vlaminck: “Niet moeilijk want mijn cliënt is maar bij één zogenaamd verdacht telefoongesprek over een drugstransport betrokken. En dan nog! Uit zijn antwoorden “jaja, nee, jaja” blijkt dat Hassan A. maar net wakker is. Stel u voor: er komt een lading drugs aan en mijn cliënt is niet bij de les. Hij ligt te slapen! Hoe kan je dan bij feiten van drugsinvoer betrokken zijn? Verder zou hij den bompa Mohamed Acr. geholpen hebben bij het ingebruiknemen van een speciaal beveiligde telefoon. Meer heeft de politie niet tegen mijn cliënt gevonden.”

Praatjesmaker

Het proces wordt vrijdag voortgezet. Iedereen kijkt dan uit naar de verdediging van ‘bompa’ Mohamed Acr. Volgens de andere beklaagden is Mohamed een praatjesmaker. De oude man schept graag op over zijn verleden als drugssmokkelaar. Hij zat ooit in de cel in Brazilië waar hij was gepakt met 3 kg cocaïne.

Advocaat Carl Slabbaert liet Mohamed Acr. door een psychiater onderzoeken. Hij wilde weten of de oude man een ‘pathologische leugenaar’. Is dat het geval, dan moeten alle verdachte telefoontjes van Mohamed Acr. met een héél grote korrel zout worden genomen.