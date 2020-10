‘Virtuele’ Boekenmarathon vervangt afgelaste Boekenbeurs: 300 auteurs komen naar Antwerpen PhT

08 oktober 2020

12u23 1 Antwerpen Een uitstap naar de Boekenbeurs zit er dit jaar door corona helaas niet in. Boek.be en de VRT hebben met een Een uitstap naar de Boekenbeurs zit er dit jaar door corona helaas niet in. Boek.be en de VRT hebben met een elfdaagse Boekenmarathon van 1 tot 11 november wel een virtueel alternatief in elkaar gebokst. Radiomaker Tom De Cock interviewt in de lege hallen van Antwerp Expo een 300-tal grote namen uit binnen- en buitenland. VRT NU verzorgt een livestream.

Al in mei was het duidelijk dat er geen 84ste Boekenbeurs zou komen. Organisator Boek.Be belandde sinds de lockdown in zwaar weer, maar verkreeg vorige maand wel bescherming tegen zijn schuldeisers. Over de verdere toekomst in 2021 en daarna is er nog geen duidelijkheid. Boek.be wil even de tijd nemen om de Boekenbeurs in een of andere vorm te redden.

Alle genres

De boekenfan blijft gelukkig niet helemaal op zijn honger in de herfstvakantie (en iets daarna). Tom De Cock haalt 300 bekende auteurs naar een leeg Antwerp Expo. Zo hebben onder meer Hillary Mantel, Nicci French, Ilja Leonard Pfeiffer, Ish Ait Hamou, Pascale Naessens, Nigella Lawson, Marc De Bel en Anneleen Van Offel al hun komst beloofd. Of het nu om fictie, wetenschap, kookboeken of poëzie gaat: alle genres komen aan bod.

De Boekenmarathon kun je volgen op de livestream van VRT NU, rechtstreeks of uitgesteld. ‘LangZullenWeLezen’, het boekenplatform van de VRT, stuurt dagelijks een nieuwsbrief uit met de nieuwigheden en hoogtepunten. Op Radio 1 loopt in de herfstvakantie elke dag van 9 tot 12 uur ‘Het Boekenfeest’. De presentatie is in handen van Ruth Joos. Op zondag 1 en 8 november neemt Friedl’ Lesage in Touché dat over (11-13 uur). Ook op Boek.be vind je uiteraard alle info.