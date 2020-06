(Video) Het ging voor geen meter vooruit: verkeerschaos door knip Plantin en Moretuslei en werken op Luitenant Lippenslaan PhT

29 juni 2020

Antwerpen Het verkeer raakte maandagavond helemaal in de knoop aan de oostkant van de stad. De combinatie van werkzaamheden op de Plantin en Moretuslei en op de Luitenant Lippenslaan was er te veel aan.

Een ambulance (video) kon zich maar met de grootste moeite door de Lange Altaarstraat op Zurenborg werken. Ook in de rest van de wijk en in Berchem, Borgerhout en zelfs Deurne reden veel automobilisten zich vast.

Maandag was de eerste dag van de grote ‘knip’ van de Plantin en Moretuslei ter hoogte van de Provinciestraat. Tot eind augustus wordt de belangrijke invalsweg een doodlopende straat. Een totale verrassing was het dus niet dat automobilisten daar nog moesten aan wennen. Maar dat ook het kruispunt van de Singel met de Luitenant Lippenslaan een werf is, maakte het wel erger. Ook daar moeten we nog de volle zomervakantie door de zure appel bijten.

Het verkeer zal zich de komende tijd dus noodgedwongen moeten aanpassen aan de werkzaamheden. Bovendien zijn er nog een tijdje werken aan de geluidsschermen op de E313 ter hoogte van de Borgerhoutse Tuinwijk.