“Verse pannenkoeken”, enkele uren na granaataanslag is eethuis al weer open

30 juni 2020

08u02 276 Antwerpen Rond 4 uur vanmorgen is een Rond 4 uur vanmorgen is een granaat ontploft in de Volksstraat op het Antwerpse Zuid. Het explosief lag ter hoogte van pannenkoekenhuis Stacks dat recent werd geopend. Tegen de middag was al schade opgeruimd en konden klanten er weer terecht voor verse pannenkoeken en koffie.



“Today we’ll be serving you pancakes, crêpes, coffees and much more until 10pm. No need to make a reservation, first come first served. Hope to see you soon." Op Instagram lijkt het alsof het een doodgewone dag is in Stacks-pancakes, een nieuwe horecazaak in de Volkstraat in Antwerpen. De zaak gerund door drie broers van de familie El H. uit Berchem was pas een tiental dagen geleden geopend.

Dinsdagmorgen rond 4 uur ontplofte een granaat tegen de glazen voordeur. De familie El H. werd ruim een jaar geleden al geviseerd met een granaataanslag in de Deken De Winterstraat in Berchem. Een zoon van de familie was eerder vervolgd voor drugsmisdrijven.

De eigenaars zijn geen familie van Nordin El H., de Antwerpse drugsbaron die vorige week werd vrijgelaten in Dubai en die hoofdverdachte is in verschillende grote drugsdossiers in Antwerpen.

De federale politie en de ontmijningsdienst DOVO sloten de straat een tijdlang af voor de nodige vaststellingen te doen, net als het gerechtelijk labo. Ook het parket en de onderzoeksrechter kwamen al ter plaatse.

Rond 10 uur werd de buurt vrijgegeven. De zaakvoerders stonden klaar om alle schade op te ruimen. De zaak kreeg een extra poetsbeurt en de glazen voordeur werd snel hersteld. Kort na de middag liet Stacks-Pancakes weten dat er weer gegeten kon worden. De zaakvoerders wensten verder geen commentaar te geven op de granaataanslag.

De oranje markering op deze kaart toont waar de granaataanslag plaatsvond: in het centrum van de stad op het Zuid.



