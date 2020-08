“Verlaag de snelheid tot 30 km/u in straten zonder fietspad”: Fietsersbond vraagt toepassing van ‘30-50-70-principe’ in Antwerpen



CVDP

20 augustus 2020

11u34 0 Antwerpen Het uitgangspunt van het 30-50-70-principe is eenvoudig: de maximum toegelaten snelheid van het autoverkeer wordt bepaald door de aanwezige fietspaden. Fietsersbond Antwerpen en Deurne brachten alle Antwerpse straten in kaart waar de snelheid van het gemotoriseerd verkeer nog niet aan het principe voldoet. De Fietsersbond vraagt aan de stad om al deze straten aan te passen en zo de verkeersveiligheid voor de fietsers drastisch te verbeteren.

“Vele mensen onderschatten nog steeds het gevaar van snelheid”, klinkt het bij de Fietsersbond. ”De kans dat een voetganger of fietser overlijdt bij een aanrijding door een auto die met 50 kilometer per uur rijdt, is 60 procent. Rijdt die auto 30 kilometer per uur, dan is dat ‘slechts’ 15 procent. Het is dus noodzakelijk dat de snelheid van het autoverkeer wordt aangepast aan de aanwezige fietsinfrastructuur.”

De Fietsersbond vraagt daarom dat het 30-50-70-principe wordt toegepast in alle Antwerpse straten. Daarbij is gemengd verkeer zonder een apart fietspad mogelijk met een maximumsnelheid tot 30 km per uur. Wanneer auto’s tot 50 km per uur laten rijden moet er een fietspad aanwezig zijn. Op wegen waar men tot 70 km per uur mag rijden, moet het fietspad minstens één meter van de rijweg zijn afgescheiden.

Snelheidskaart

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen bracht de Fietsersbond Deurne alle straten in Deurne die niet aan het 30-50-70-principe voldeden al in kaart. Ondertussen werd die kaart aangevuld voor de hele stad Antwerpen. De Fietsersbond vroeg aan het kabinet Koen Kennis om alle op de kaart aangeduide straten snel aan te pakken. Dat is mogelijk omdat men kan beginnen met het aanpassen van de toegelaten snelheid. Later kan de fietsinfrastructuur gewijzigd worden en dan kan eventueel de snelheid van het autoverkeer weer omhoog. “Mensenlevens zijn nu eenmaal belangrijker dan het feit dat de toegelaten snelheid tot aan de heraanleg tijdelijk naar beneden gaat.”

De kaart is voor iedereen te raadplegen. Meer informatie over de Fietsersbond vind je op de website of Facebookpagina.