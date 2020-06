‘Vakantiestraten’ steken nog even in koelkast, speelstraten zijn er in juli al wel PhT

19 juni 2020

20u27 0 Antwerpen Het district Antwerpen heeft voor deze zomervakantie al meer aanvragen gekregen dan andere jaren voor de inrichting van speelstraten. Het ziet er echter niet naar uit dat die snel worden uitgebreid tot ‘vakantiestraten’. Coalitiepartij Groen had dat idee in april gelanceerd. Maar op stadsniveau is men niet van plan om er een specifiek kader voor uit te werken.

Speelstraten en tuinstraten kenden we al. Op voorzet van bewoners van Zurenborg wilde Groen daar graag een scheut zomers vakantiegevoel aan toevoegen voor alle leeftijden. Met spelelementen, groen en een brokje cultuur. Schepen voor Wijkwerking Femke Meeusen (Groen): “We kregen daar intussen flink wat vragen over. Maar pas als het stadsbestuur duidelijkheid schept, kunnen we ermee verder. We vrezen een beetje dat bewoners bij gebrek aan een kader over vakantiestraten in een speelstraat spontaan feestjes zullen opzetten.”

Twee weken maximum

Het kabinet van burgemeester De Wever (N-VA) laat weten dat er buiten speelstraten niets extra’s zal komen. “We gaan die speelstraten trouwens nog steeds tot twee weken beperken en niet verlengen tot een maand”, zegt woordvoerder Johan Vermant. “Er zullen deze zomer meer Antwerpenaren thuisblijven. De parkeer- en verkeersdruk zal dus ook groter zijn dan andere jaren.”

Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) beklemtoont dat vakantiestraten sowieso altijd gekoppeld moeten zijn aan het reglement voor speelstraten. Voor de maand juli zie ik weinig mogelijkheden om een extra aanbod uit te werken. Voor augustus zou dat eventueel nog kunnen. Maar het zal altijd moeten passen in de coronabeperkingen.”