“Treinsurfer” Antwerpen-Centraal: “Man probeerde eerst deuren van trein te openen en is dan gevallen” Toon Verheijen

04 februari 2020

20u01 17 Antwerpen De man die gisterenavond zwaargewond werd aangetroffen op de sporen op perronniveau -2 van het station Antwerpen-Centraal was allicht toch geen “treinsurfer”, zoals aanvankelijk gemeld door de NMBS. Dat blijkt volgens het Antwerpse parket uit nader onderzoek. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

“Getuigen hadden onze mensen en de hulpdiensten verwittigd dat ze iemand tussen de sporen hadden zien liggen op de verdieping -2", zei NMBS-woordvoerder Bart Crols eerder over het incident.

“De persoon is door de hulpdiensten van de sporen gehaald. Na onderzoek werd duidelijk dat het niet om een aanrijding ging, maar om een mogelijk geval van treinsurfen. Meer details ontbreken momenteel.” De treinbestuurder en -begeleider zouden het voorval niet hebben opgemerkt. De hinder voor het spoor bleef beperkt omdat het maar om één spoor ging.

Op camerabeelden zou te zien zijn dat de 34-jarige man in kwestie eerst probeerde om de deuren van een trein die op vertrekken stond nog te openen. Toen dat niet meer lukte, sprong hij tevergeefs naar het treinstel, mogelijk in de hoop alsnog op een of andere manier mee te geraken.

Het slachtoffer kwam ten val tussen het perron en de vertrekkende trein en liep ernstige verwondingen op. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.