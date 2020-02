Exclusief voor abonnees ‘Tournée Minerale’ in Antwerpen: in deze cocktailbars vind je de lekkerste mocktails Annelin Marien

31 januari 2020

09u00 0 Antwerpen Op 1 februari start Tournée Minerale weer, de actie waarbij Stichting tegen Kanker en De DrugLijn iedereen oproept om een hele maand lang geen alcohol te drinken. In deze vijf cocktailbars in de provincie Antwerpen vind je de lekkerste mocktails, en zó gaan zij die maand zonder alcohol tegemoet. Opvallend: niet-alcoholische dranken zouden niet alleen in februari, maar het hele jaar door steeds meer succes kennen.

Bar Burbure (Antwerpen)

“In Bar Barbure staan er sowieso drie alcoholvrije cocktails op de kaart”, zegt Jurgen Lijcops van de door Gault&Millau tot ‘Cocktailbar van het Jaar’ bekroonde Bar Burbure op het Zuid in Antwerpen. “Tournée Minerale of niet, wij houden het hele jaar door rekening met mensen die low-ABV (‘alcohol by volume’ staat voor dranken met een relatief laag alcoholpercentage, red.) willen drinken, of alcoholvrij.”

