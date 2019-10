“Toekomstverbond is terminaal”: Consensusmodel wil eerst A102 én missing link tussen E17 en Liefkenshoek om Antwerpse files op te lossen PhT

10 oktober 2019

15u21 0 Antwerpen Stop nú met de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding. En geef absolute voorrang aan de bouw van twee ‘bretellen’ rond Antwerpen: de A102 tussen Wommelgem en Ekeren en een Wase ‘missing link’ tussen Liefkenshoektunnel en de E17. Dat ‘Consensusmodel’ dat veel goedkoper zou uitvallen, is bedacht door Ekerenaar Philippe Deleu. Hij krijgt de uitdrukkelijke steun van mobiliteitsexpert en Gentse prof Georges Allaert en voormalig projectleider voor de Oosterweel Jaak Polen.

Het voorstel werd donderdag gelanceerd in café Den Bengel, aan de Antwerpse Grote Markt. “Het Toekomstverbond – afgesloten tussen de overheid en de burgerbewegingen – is terminaal”, zo stelt Deleu. “Van een ‘BAM Light’ is geen sprake meer. Aan het Sportpaleis komt er een 120 meter brede autosnelweg met 26 rijvakken, een ramp voor de leefbaarheid van de omliggende wijken. Het tracé is ook niet robuust. Bij een zwaar ongeval met gevaarlijk transport, zijn alle toegangswegen geblokkeerd.” Jaak Polen vindt dat er beter een intendant voor de files dan voor de overkappingen zou zijn. “De groene deelprojecten mogen worden uitgevoerd als ze de latere infrastructuur niet in de weg staan.”

Probleem is dat het Consensusmodel zes jaar geleden de uiteindelijke selectie van een milieu-effectrapportage niet overleefde. Delen ervan – zoals de A102 – bleven wel overeind in het Toekomstverbond. “De huidige plannen kosten 15 miljard euro – negen voor de overkapping, zes voor de rest – maar men heeft dat geld niet. Ik maak me sterk dat onze oplossing ‘slechts’ 5 miljard euro kost. Daarna kan men dan bekijken of er bijvoorbeeld nog een nieuwe Scheldetunnel moet worden gebouwd en of er delen van de Ring kunnen worden overkapt”, luidt het.

