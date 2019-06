“Tijdelijk zebrapad naar nieuw speeltuintje is levensgevaarlijk”: ex-presentatrice Deborah Ostrega ziet hoe zoontje bijna wordt omvergereden ADA

19 juni 2019

15u16 0 Antwerpen Sinds enkele weken is de nieuwe speeltuin aan de Kaaien officieel geopend en kunnen kinderen zich er kostelijk amuseren. Alleen is het erg gevaarlijk om de speeltuin te bereiken. Deborah Ostrega, de voormalige presentatrice van VT4, doet haar verhaal op Facebook. Ze vertelt hoe haar zoontje bijna werd aangereden toen hij de straat wilde oversteken via een tijdelijk zebrapad.

Wie de nieuwe speeltuin op de kaaien wil bereiken moet goed uit zijn of haar doppen kijken. Aankomend verkeer, fietsers, werfverkeer en een nieuw afgewerkt voetpad behoren tot het hindernissenparcours. Enkele Antwerpenaars maken zich dan ook grote zorgen op sociale media. “Als hier niet snel ingegrepen wordt, komen hier ongelukken van.

Remmen dichtgooien

Die woorden zijn nog niet koud of dinsdagmiddag was het bijna zover. Deborah Ostrega zag hoe een auto net op tijd de remmen kon dichtgooien en vlak voor haar zoontje tot stilstand kwam. Zowel haar zoontje als de bestuurder kwam er met de schrik van af.

“Dinsdagnamiddag rond 17.30 uur speelde mijn zoontje Janusz (9,5) en een vriend in de nieuwe speeltuin aan De Gerlachekaai. De enige toegang voor deze speeltuin is een geel zebrapad die je ter hoogte van huisnummer 11 kan oversteken. Hier bevindt zich een lunchroom, Maju. Mijn vriendin Sofie, de eigenares Alicia, haar collega Hélène en ik zaten op het terras met zicht op dat voetpad, zodat we dat wat in het oog konden houden, wanneer er iemand overstak”, vertelt ze op Facebook.

Gruis- en bouwafval

“Janusz komt uit de speeltuin en moet daarvoor gebruik maken van het levensgevaarlijk fietspad, waar de pedelecs met hoge snelheid voorbij zoeven. Dan moet hij over gruis- en bouwafval stappen om zich dan klaar te zetten om het gele zebrapad over te steken. Dit is de enige toegang of uitgang naar de straat.”

Op dat moment stond het verkeer richting Hoboken zo goed als stil. Janusz steekt over “zoals het hoort. Hij steekt al huppelend de straat over zonder te dralen, zoals geleerd. Helaas is de rijbaan in de richting van de stad leeg. En ziet de aankomende auto Janusz niet oversteken tussen het stilstaand verkeer, en ziet Janusz, omwille van het feit dat de auto achter het zebrapad een busje was ook geen aankomende auto.”

Deborah hoopt dat de stad de situatie veiliger maakt door verkeerslichten te plaatsen. Zowel voor de wagens als de fietsers.