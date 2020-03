‘The World’s 50 Best Restaurants Awards’ in Antwerpen uitgesteld naar 2021 Jan Aelberts

30 maart 2020

19u13 0 Antwerpen Door de onzekerheid over de duur van de coronamaatregelen wordt nu ook “The World’s 50 Best Restaurants Awards”, een evenement dat als de “Oscars van de gastronomie” wordt bestempeld, uitgesteld naar 2021. De prijsuitreiking had samen met enkele culinaire nevenevenementen begin juni in Antwerpen moeten plaatsvinden.

De beslissing tot uitstel kwam er na gezamenlijk overleg tussen de Vlaamse overheid, de internationale rechtenhouder William Reed Ltd. en de stad Antwerpen. De organisatie wil de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de genomineerde chefs, de meereizende supporters en de bezoekers uit eigen land niet in het gedrang brengen, klinkt het. De maatregelen die overheden overal ter wereld nemen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, bemoeilijkten sowieso ook al de voorbereiding.

De editie van 2021 zal ook in Antwerpen plaatsvinden, op een nog te bepalen datum. “We zijn verheugd dat alle partners zich volmondig achter een uitstel konden scharen, zodat we in 2021 alsnog dit topevenement naar Vlaanderen kunnen halen”, zegt Vlaams minister-president én minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). Ook partijgenote en minister van Toerisme Zuhal Demir benadrukt dat de prioriteiten in coronatijden elders liggen. “Voor toeristisch en gastronomisch Vlaanderen is deze beslissing hard, maar ik ben ervan overtuigd dat we hier sterker uitkomen”, besluit ze.

Meer over Antwerpen

Vlaanderen

politiek