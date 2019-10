‘Superpapa’ erkent 8 kinderen om moeders aan papieren te helpen: 5 jaar cel voor migratiefraude BJS

14 oktober 2019

16u05 7 Antwerpen Een 31-jarige Congolees is streng gestraft omdat hij op vier jaar tijd maar liefst acht kinderen bij acht verschillende Afrikaanse vrouwen had erkend om hen aan verblijfspapieren te helpen. DNA-onderzoek wees uit dat hij van geen van de kinderen de biologische vader is. Voor de migratiefraude kreeg Serge N.O. uit Antwerpen vijf jaar cel, waarvan de helft effectief, en 10.000 euro boete.

Serge N.O. is afkomstig uit Congo en verwierf in oktober 2011 de Belgische nationaliteit. Tussen 2012 en 2016 had hij bij de burgerlijke stand in Antwerpen acht kinderen aangegeven. De acht moeders bekwamen daardoor verblijfsrecht en sociaalrechtelijke voordelen. Het OCMW vermoedde migratiefraude en lichtte in mei 2016 na een uitvoerig sociaal onderzoek het parket in.

De dertiger beweerde dat hij met alle acht vrouwen een relatie had gehad. Hij had nooit getwijfeld dat hij de vader van hun kinderen was. Ook de vrouwen reageerden verbaasd op de uitslag van het DNA-onderzoek, ook al hadden sommige van hen al toegegeven dat ze meerdere seksuele relaties tegelijkertijd hadden. Ze hadden steeds ‘verondersteld’ dat de Belgische man de vader was.

Door de frauduleuze erkenning worden kinderen opgezadeld met een juridische vader die niet de biologische vader is, noch de vaderrol in hun leven op zich neemt Antwerpse strafrechter in het vonnis

De rechtbank vond hun verklaringen ongeloofwaardig. “Tussen de geboortedata van de kinderen zit soms maar enkele maanden, wat afbreuk doet aan elke geloofwaardigheid van de beweerde relaties, die niet bewezen worden en enkel stoelen op leugenachtige en tegenstrijdige verklaringen.”

Serge N.O. was ook nooit van plan geweest om zijn vaderrol op te nemen of om een duurzame relatie met de kinderen te onderhouden. De rechtbank vond de feiten verregaand. “Het kind wordt hier gebruikt om toch maar een verblijfsrecht in België te kunnen bemachtigen dat men anders niet had kunnen verkrijgen.”

De moeders kregen 18 maanden cel en 2.000 euro boete. Voor zes van hen is de celstraf volledig met uitstel en de boete voor een gedeelte van 1.200 euro. Voor de twee anderen, die verstek lieten gaan, zijn beide effectief. In het vonnis haalde de rechtbank ook streng uit naar de vrouwen. “Zij stonden niet stil bij het feit dat kinderen door de frauduleuze erkenning worden opgezadeld met een juridische vader die niet de biologische vader is, noch de vaderrol in hun leven op zich neemt.”

De rechtbank beval de ambtenaar van de burgerlijke stand om de nodige verbeteringen aan te brengen in de registers. Zo zullen alle kinderen de achternaam van hun moeder krijgen en wordt de erkenning door Serge N.O. geschrapt. Het parket had erop aangestuurd om de Belgische nationaliteit van Serge N.O. af te nemen, maar daar ging de rechtbank niet op in.

De problematiek van de schijnerkenningen kwam afgelopen voorjaar in de actualiteit met een aanval van N-VA op districtsburgemeester Marijke Preneel (Groen) van Borgerhout. Zij had een negatief advies van het parket naast zich neergelegd en de erkenning van een kind goedgekeurd.