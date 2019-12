“Stad bespaart 105 miljoen euro op personeel”: PVDA wil weten welke diensten zwaarst worden getroffen PhT

09 december 2019

15u50 1 Antwerpen De aangekondigde personeelskrimp bij de stad ontlokt de PVDA zware kritiek. “De komende zes jaar bespaart men in totaal 105 miljoen euro. Jaarlijks verdwijnen er honderd personeelsleden, in vele diensten die nu al op hun tandvlees zitten. We willen dat schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) duidelijk maakt wáár ze de miljoenen euro’s schrapt”, stelt gemeenteraadlid Mie Branders.

Vorige vrijdag beklonken het stadsbestuur en de vakbonden hun sinterklaasakkoord. De komende zes jaar krijgen de 7.000 medewerkers van de stad een euro extra per maaltijdcheque, een hogere fietsvergoeding en moeten ze minder betalen voor een tram- en busabonnement. Naakte ontslagen vallen er niet, maar er zal wel volk afvloeien. Mie Branders maakt zich zorgen. “Dit is op tien jaar tijd de derde besparing op personeel. Onder Patrick Janssens – 2010 - was er een krimp met 700 jobs, onder De Wever nadien zelfs met 1.400 banen (omgerekend naar voltijdsen,red.). Het stadsbestuur is net als de Vlaamse regering een jobkiller.”

Zitpenningen omhoog

Volgens Branders zijn er alternatieven. “De stad laat jaarlijks 36 miljoen euro aan bedrijfsbelastingen liggen, de zogeheten opcentiemen op materieel en uitrusting. Vanuit Vlaanderen krijgt Antwerpen 350 miljoen euro om de stijgende pensioenlast te betalen. In oktober verhoogde het bestuur de schepenlonen en zitpenningen met 42 procent. Dat kost 11,4 miljoen euro. De slotsom is dat er niet minder, maar méér personeel nodig is. In de eerste plaats bij diensten die het vandaag erg zwaar hebben, zoals de huisvuilophalers, de kinderverzorgers en de woontoezichters.”