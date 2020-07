“Spuw in hun broodjes.” Ongepaste reacties aan adres politie op Twitter na dood Akram emz

26 juli 2020

18u07 8 Antwerpen Op Twitter circuleert een bericht van afgelopen woensdag door een jongedame die meldt dat de politie van Oudaan broodjes bij haar bestelt. Naar aanleiding van de Op Twitter circuleert een bericht van afgelopen woensdag door een jongedame die meldt dat de politie van Oudaan broodjes bij haar bestelt. Naar aanleiding van de dood van de 29-jarige Algerijn Akram na een politie-interventie adviseren haar volgers een beetje erin te spugen. ‘Een beetje?’, repliceert ze. In het kader van het opflakkerend coronavirus wordt zondag op Twitter gevraagd de zaak te sluiten.

De dood van de 29-jarige Algerijn Abderraham “Akram” Kadri op zondag 19 juli heeft veel stof doen opwaaien. De man leefde al verschillende dagen in een roes op de Antwerpse Statiestraat. Die zondag begon hij onder invloed van drugs omstaanders te belagen en met meubilair te gooien naar omstaanders. Toen de politie hem overmeesterde, kreeg hij een hartstilstand. In het ziekenhuis overleed hij. Op sociale media ging al snel de hashtag #murderinantwerp rond. Het kwam tot een ‘vredevol protest’ tegen het vermeende politiegeweld aan het Antwerpse politiegebouw op de Oudaan dinsdagmiddag.

Keet sluiten

De woede tegenover de politie houdt niet op. Op woensdag postte een werkneemster van een broodjesbar dat politieagenten iets komen bestellen. Met een suggestieve smiley erachter. Er komen meteen reacties als ‘spuug er een beetje in’. Daarop reageert de plaatser van het bericht ‘een beetje? :)’. ‘Beetje veel :))’ is de reactie. Een andere repliek luidt ‘paar rare dingen in zetten zodat ze goeie diarree krijgen’. Op die Tweet regent het op Twitter reacties. “In volle coronatijd wordt er in Antwerpen in de broodjesbar van deze dame gespuugd in het eten van onze agenten #racisme!” Anderen roepen op nooit meer ‘in deze tent’ te gaan eten of de zaak te sluiten.