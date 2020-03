“Spanning, eenzaamheid of angst? CAW Blijft op afstand bereikbaar” Jan Aelberts

26 maart 2020

14u24 0 Antwerpen Ook tijdens de coronacrisis blijft het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Antwerpen bereikbaar. Dat laat de organisatie weten. “Het Coronavirus roept voor veel mensen extra vragen op”, klinkt het. “In uw kot blijven is niet gemakkelijk en leidt soms tot spanning, eenzaamheid, angst. CAW Antwerpen staat paraat via telefoon, mail en chat om mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen.”

“Langskomen kan op dit moment niet. Maar onze hulpverleners draaien op volle toeren” vertelt Lies Debouver, verantwoordelijke communicatie van CAW Antwerpen. De hulp via telefoon, mail en chat werd versterkt nu veel mensen van thuis werken. “We zetten die kanalen in om volwaardige hulp te bieden aan mensen met vragen. De gesprekken zijn dus niet korter of minder kwalitatief dan face-to-face gesprekken.”

Mensen met wat heet ‘een welzijnsvraag’ kunnen bij CAW Antwerpen terecht. “Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Je kan dan in alle vertrouwen terecht bij een hulpverlener van het CAW. We zijn er niet alleen voor mensen die in de stad Antwerpen wonen, maar evengoed voor mensen van Essen tot Kontich en van Zwijndrecht tot Brecht.” Jongeren tot 25 jaar met een vraag of probleem kunnen terecht bij het JAC, een deelwerking van het CAW. Mensen die ouder zijn dan 25 kunnen terecht bij CAW Antwerpen. Mensen met vragen over geweld kunnen terecht bij 1712.

Alle contactinformatie en een overzicht van de regio waarin CAW Antwerpen werkt is terug te vinden op www.caw.be/coronacrisis-antwerpen.

De opvang voor dak- en thuislozen blijft ondertussen open. “CAW Antwerpen zet samen met de Stad Antwerpen alles op alles om dit op een veilige manier te organiseren. Groepen worden gespreid, er zijn geen gezamenlijke eet- en kookmomenten meer, er wordt extra gepoetst, we zijn extra alert voor symptomen bij cliënten en vermijden zoveel mogelijk onderling contact tussen cliënten. Maar mensen blijven welkom, want ze kunnen nergens anders terecht.”