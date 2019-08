‘Snorder’ die taxi speelde voor drugsuithalers, mag gevangenis verlaten Patrick Lefelon

18u32 2 Antwerpen De 46-jarige Nederlander Ferdinand P. komt er vanaf met twee jaar cel met uitstel. Dat is een serieuze meevaller want de openbare aanklager had vijf jaar cel gevorderd. De Nederlander klust bij als snorder en had rond nieuwjaar twee mannen vanuit Rotterdam naar Antwerpen gebracht om ‘iets’ uit een container te halen.

Ferdinand P. en de twee andere mannen waren in de nacht van 2 op 3 januari opgepakt door de scheepvaartpolitie. Zij hingen rond aan de bananenterminal op kaai 184-199. De terminal is berucht als invoerplaats van ladingen cocaïne uit Zuid-Amerika. De twee mannen hadden een rugzak vol met werktuig en kniptangen bij. Ferdinand P. zat in zijn auto te wachten.

De procureur vond het plaatje duidelijk. De drie mannen waren op zoek naar een lading cocaïne en vorderde vijf jaar cel tegen elk van hen.

Vooral Ferdinand P. uit Rotterdam verzette zich hevig tegen die strafeis. “Drugs uithalen? Ik ben een snorder, kijk maar op mijn Facebookpagina. Een snorder is iemand die met zijn privé-wagen taxiritten uitvoert. Ik had gewoon twee mannen naar Antwerpen gebracht. Wist ik veel wat zij daar kwamen doen?”

De rechters hadden wel oren naar zijn verweer. Hij kreeg twee jaar cel met uitstel, de voorhechtenis van 7 maanden niet meegerekend. Dezelfde straf kregen ook de twee andere verdachten. Dat betekent dat het drietal onmiddellijk de gevangenis mag verlaten. Tenzij de procureur beroep aantekent tegen deze lichte straf.