“Smaken zijn anders als je ze niet kan zien”: pop-up van Sir Anthony Van Dijck laat passanten blind proeven Annelin Marien

03 oktober 2020

15u29 1 Antwerpen Kabeljauw, mousse van champignons of toch paté? Aan het MAS zijn passanten dit weekend welkom voor een ‘blind tasting’, in het kader van het culinaire festival Smaakmeesters. I n een volledig verduisterd pop-uprestaurant kan je blind proeven van verschillende hapjes, geserveerd door chef-kok van Sir Anthony Van Dijck Jöran De Backer. “Het is verrassend wat mensen allemaal denken te proeven”, lacht De Backer.

De stad Antwerpen en meer dan tachtig gepassioneerde horecaondernemers organiseren op 3 en 4 oktober de zesde editie van het culinaire festival ‘Smaakmeesters’. Het hele weekend lang serveren de 83 horecazaken een eigen Smaakmeestersuggestie in hun zaak, op de planning stonden ook kookdemonstraties op de Groenplaats. Gezien het coronavirus zette Smaakmeesters dit jaar ook in op beleving van thuis uit met een food- en een cocktailbox. Wie wil, kon met ‘Cocktails@home’ van BelRoy’s online een cocktailpakket voor twee personen bestellen. Restaurant Fiera pakte dan weer uit met ‘Secret cinema @ home’, waarmee je thuis de film ‘Julie & Julia’ kunt bekijken met een kant-en-klaar driegangenmenu geïnspireerd op de film.

Pop-up

Wie de controle eens even wil loslaten, kan aan het MAS deelnemen aan een blind tasting: in tien minuten krijg je in een donkere pop-upcontainer vier verschillende hapjes voorgeschoteld. Chef-kok Jöran De Backer prepareert die hapjes ter plaatse voor de geblinddoekte en nietsvermoedende passanten. “Ten eerste krijgen ze een mousse van paddenstoel: mensen hebben die smaak nog niet vaak in moussevorm geproefd”, aldus De Backer. “Nadien proeven ze een tartaar van makreel met dille en een paté van bosduif met een beetje uienconfituur erbovenop. Na het vegetarische, vis- en vleeshapje krijgen ze nog een stukje misérable (gebak met vanille en biscuit) met coulis van nectarine.”

“Het is toch verrassend wat mensen allemaal denken te proeven: ik heb al mousse van asperges gehoord, bij de makreel dachten sommigen dat ze vlees aten, en iemand vond zelfs dat de paté hem aan hondeneten deed denken! (lacht) Als je niet kan zien wat je eet, is het heel moeilijk om te raden wat je nu eigenlijk proeft”, weet De Backer.

Yves en Chris kwamen toevallig langs en namen deel aan de blind tasting. “Ik zei net tegen Chris dat ik honger had, dus kwam dit erg gelegen”, lacht Yves. “Het was een speciale ervaring, want je weet met een blinddoek op echt niet wat je moet verwachten qua smaken.” “Je weet wel dat je iets vegetarisch, vis en vlees gaat krijgen, maar de combinatie van smaken is echt wel anders als je niets kan zien”, beaamt Chris.