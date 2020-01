‘Slam poet’ Seckou Ouologuem wordt nieuwe stadsdichter van Antwerpen David Acke

10 januari 2020

12u17 0 Antwerpen Seckou Ouologuem wordt twee jaar lang de stadsdichter van Antwerpen, en volgt daarmee Maud Vanhauwaert op. De stad kiest voor Seckou vanwege zijn slimme slam poëzie met aandacht voor stedelijkheid. Voor de slam dichter zelf is de aanstelling een officiële erkenning van slam en rap. De aanstelling vindt plaats op Gedichtendag, 30 januari 2020.

Maud Vanhauwaert zal nog tot het einde van deze maand als stadsdichter van Antwerpen door het leven gaan maar daarna geeft ze de pen door aan slam dichter Seckou. Maud schreef in totaal 18 stadsgedichten, waarvan de laatste 3 nog gepresenteerd zullen worden. Ze viel op door haar zoektocht naar nieuwe presentatievormen en nieuw vormen van poëzie. Zo maakte ze een reuzengroot Wie-is-het-spel dat ons hokjesdenken over gender in vraag stelt, bouwde ze samen met onder meer kunstenaarscollectief Rooftoptiger een heuse Toren van Babel die meertaligheid van de stad bezingt en maakte ze samen met Kurt Demey woordeloze gedichten.

Verbindend

Seckou staat bekend om zijn scherpe tong die met veel woordspel en humor dialoog en verbinding opzoekt. Hij geeft als grondlegger van de slam in Antwerpen, en zelfs in Vlaanderen, ook veel kansen aan jonge slammers via allerhande projecten en podia die hij uit de grond heeft gestampt. Slam Poetry wordt wel eens een boksmatch met woorden genoemd. Het is voordrachtspoëzie in zijn meest pittige vorm, verwant aan hiphop & rap. Seckou is mede-oprichter van Capital Slam, een Vlaamse Scholencompetitie voor poëzie in al haar vormen en van Word Wa(ar), een podiumvoorstelling op basis van woordbattles. In Antwerpen programmeert hij reeds jaren Wordt in het Letterenhuis en het Felix Poetry Festival in Het Bos. Seckou heeft met andere woorden ook het organiseren in vingers, met aandacht voor stedelijkheid in Antwerpen en een brede kijk op het genre poëzie.

10de in de rij

“Ik ben verheugd dat het stadsdichterschap zijn deuren opent naar slam poëzie”, zegt schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud. “Met Seckou hebben we een ervaren en gerespecteerd slammer kunnen strikken die op zijn manier de connectie tussen poëzie en de stad zal maken. De invulling van het stadsdichterschap zal op deze manier weer fris en verrassend zijn en tot mooie verbindende resultaten leiden. Ik wil ook Maud Vanhauwaert heel erg bedanken voor haar tomeloze en inspirerende inzet als stadsdichter. Haar gedichten en projecten deden de stad oplichten als een vuurtoren van taligheid”, zegt schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud.

Seckou zal de tiende stadsdichter van Antwerpen zijn. Zijn voorgangers waren Tom Lanoye (2003-2004), Ramsey Nasr (2005), Bart Moeyaert (2006-2007), Joke van Leeuwen (2008-2009), Peter Holvoet-Hanssen (2010-2011), Bernard Dewulf (2012-2013), Stijn Vranken (2014-2015), Maarten Inghels (2016-2017) en Maud Vanhauwaert (2018-2019).