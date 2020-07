“Slachtoffer zwierf al vijf dagen rond in Statiekwartier.” Dood Algerijn na politietussenkomst verhit gemoederen in Antwerpen PLA/Belga

20 juli 2020

09u52 462 Antwerpen De Algerijn Akram (29) is zondagmiddag overleden na een politietussenkomst in het Antwerpse Statiekwartier. De man zou drugs hebben gebruikt en bij de arrestatie een hartstilstand hebben gekregen. Volgens de zaakvoerder van café De Koetsier hing Akram al vijf dagen rond in de straat. “Hij was hopeloos omdat zijn moeder zwaar ziek in het ziekenhuis ligt.”



De Antwerpse politie werd zondagmiddag opgeroepen omdat een man zich agressief gedroeg op een terras in de Statiestraat. “Omstaanders verklaarden dat de man mensen belaagde en met terrasmeubilair gooide”, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert.

Volgens de zaakvoerder van café De Koetsier hing Akram al vijf dagen rond in de straat. “Hij had in die vijf dagen amper geslapen omdat hij over zijn toeren was door de ziekte van zijn moeder. Geregeld liep hij het café binnen. Zo ook zondagmiddag. Hij vroeg om een glas water en deed daar een zakje met iets in. Het leek op een medicament. Hij dronk het op en ging terug buiten. Wat later stond hij hier terug. Dan kreeg hij ineens een aanval. Het had iets weg van een epilepsie-aanval. Hij schopte en gooide met de terrasstoelen. Dan is de politie gekomen.”

Volgens woordvoerder Sven Lommaert heeft een patrouille de man dan op de grond gelegd en overmeesterd en geboeid. “Omdat hij bleef stampen, hebben ze ook zijn benen gekruist. Ze zagen ook dat hij allicht onder invloed was van drugs en hebben daarom de medische hulpdiensten gecontacteerd.”

Net toen de ambulance arriveerde, zou het verzet van de man plots zijn stilgevallen. “Hij kreeg een hartstilstand”, zegt Lommaert. “De ambulanciers hebben de man gereanimeerd en in kritieke toestand naar het Middelheimziekenhuis overgebracht. Daar heeft hij nog een medische ingreep ondergaan en is hij vervolgens op intensieve zorgen terechtgekomen, maar ‘s avonds is hij alsnog overleden.”

De overleden man is Akram, een Algerijn uit Sint-Jans-Molenbeek. Het parket zal de zaak onderzoeken, zowel het gewelddadige gedrag van de man als het politieoptreden. Daaruit zal onder meer moeten blijken of de man om het leven kwam als gevolg van druggebruik of door andere factoren. Het glas waar de man van dronk werd in beslag genomen om door het labo te worden geanalyseerd.

De politie wenst verder niet in te gaan op de omstandigheden van het overlijden. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart. Wel stipt de politie in een tweet aan dat de man is overleden in het ziekenhuis en niet op straat.