‘Shine a light’ voor Julie Van Espen en iedereen die gemist wordt Patrick Lefelon

24 november 2019

10u02 0 Antwerpen Meer dan 1.500 mensen zijn zaterdagavond naar het Rivierenhof in Deurne afgezakt voor een herdenkingsmoment rond de Spiegelvijver. Zij lieten bootjes met een lichtje te water als herinnering aan een dierbare. De vriendinnen van de vermoorde Julie Van Espen hadden het initiatief op het getouw gezet.

Een prachtig initiatief, daar waren alle aanwezigen het over eens. Het aanschuiven om een bootje aan te schaffen en er een tekstje op te schrijven namen de honderden bezoekers er graag bij. Het was trouwens niet eens zo koud.

Iedereen had zo zijn reden om zich een weg te zoeken door het verlaten en pikdonkere Rivierenhof tot aan de Spiegelvijver aan het kasteel.

Leonie en Lucas Van den Bossche kwamen met hun mama Veerle vanuit Ninove naar Deurne. De familie heeft een band met de ouders van Julie Van Espen en dus was het maar logisch dat zij deelnamen aan ‘Shine a Light’ dat werd georganiseerd door de vriendinnen van Julie.

Leonie: “Mijn mama is een studiegenoot van de mama van Julie Van Espen. Wij zijn met hen samen op vakantie geweest. Dat waren goeie vrienden van ons. Ik word elke keer herinnerd aan haar als het op het nieuws komt. En we komen ook voor papa die drie jaar geleden is overleden. Die missen we nog elke dag."

Mama Veerle ziet veel gelijkenissen tussen haar man en Julie: “Ze waren allebei heel altruïstisch en sociaal. Mijn man was altijd bezig met het klimaat en de bescherming van de natuur. Net zoals Julie.”

Patricia Clauwaert en Walter Vereycken uit Aartselaar zijn er om de papa van Patricia en de ouders van Walter te herdenken. De vader van Walter overleed in april.

Walter: “Normaal ben ik geen man om naar het kerkhof te gaan. Ik ben al veel mensen rondom mij verloren, veel vrienden en kennissen. Als je een dag ouder wordt zoals ik, ga je daar toch anders over nadenken. Je staat er vaker bij stil.

Wij hebben drie kinderen waarvan de jongste dochter 17 jaar is. Die wil eens naar een fuifke of weggaan. Sinds de dood van Julie ben ik toch minder gerust.

Patricia: “Het doet deugd dat er zoveel aanwezigen zijn die nog om mensen geven die er niet meer zijn. Mijn vader is 44 jaar geleden gestorven en toch denk ik dikwijls aan hem."

De kleine Liam heeft een blauw hartje, een hartje van water, op zijn bootje getekend. Hij komt voor de oma van zijn mama Christel.

Liam: “Ik heb de oma van mama niet gekend want toen was ik nog niet geboren. Ik heb daarnet een bericht naar de hemel gestuurd. Zo (nvdr. vouwt zijn handjes en kijkt naar de zwarte hemel). Dan denk ik aan haar.”

Mama Christel: “Ik had gehoord van het initiatief. Het is eens iets anders dan de klassieke herdenking op het kerkhof. Veel mensen grijpen de gelegenheid aan om stil te staan bij de mensen die rondom hen zijn gestorven.”

Sonja Dhondt die samen met haar vriendin Linda Mermans is gekomen, heeft een speciale reden om op de herdenking te zijn. Zij verloor haar enige zus Rita na mishandeling en seksueel geweld.

“De dood van mijn zus is al 32 jaar geleden en toch zit zij nog dikwijls in mijn gedachten. Met de dood van Julie Van Espen komt alles wat er met mijn zus gebeurd is terug. Een jong leven dat is afgenomen onder dezelfde omstandigheden. Dat vergeet je nooit. Ik zeg altijd: ‘Dader ben je eenmalig, slachtoffer blijf je levenslang.’ Denk maar aan die ouders van Julie.”

Muziek

Ruim 1.500 aanwezigen kwamen naar de Spiegelvijver. Ook de ouders en familie van Julie Van Espen waren aanwezig. Iedereen kreeg een bootje en was vrij om een kleine bijdrage te schenken.

Tussendoor zorgde onder andere zangeres Mira en enkel andere muzikanten voor de gepaste muziek.

Julie Van Espen verdween op 4 mei. De studente uit Schilde was thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar werd onderweg vermoord door Steve Bakelmans.