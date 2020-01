‘Scheldeduikers’ braken eerder die nacht in bij gokkantoor Jan Aelberts

12u20 2 Antwerpen De twee mannen die op 30 december door de politie De twee mannen die op 30 december door de politie uit de Schelde werden gevist , hadden eerder ingebroken bij een gokkantoor in de Franckenstraat. Dat bevestigt de Antwerpse politie.

In Antwerpen werden op 30 december twee mannen met zware onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis afgevoerd nadat ze in de Schelde waren gesprongen. Dat zegt de lokale politie. De twee waren te voet op de vlucht voor de politie.

De hulpdiensten kregen rond 4.30 uur een wat onduidelijke noodoproep binnen over een incident in de Lange Vlierstraat. Eens aangekomen botste de uitgestuurde politiepatrouille op twee mannen die te voet wegliepen. De achtervolging werd ingezet en de mannen vluchtten tot op de Scheldekaaien. “Onze mensen zagen toen hoe een van de twee in het water sprong”, zei Sven Lommaert van de Antwerpse lokale politie daar eerder over. “De man probeerde naar de overkant te zwemmen, maar bedacht zich halverwege en keerde terug. Nadat hij weer uit het water kwam, was hij volledig onderkoeld. De Schelde is sowieso al verraderlijk en zeker bij deze temperaturen. Even verderop hebben we ook de tweede verdachte gevonden, eveneens helemaal doorweekt.”

Ondertussen is duidelijk dat het duo eerder een inbraak pleegde in een gokkantoor in de Franckenstraat. “De uitbater van het kantoor verwittigde in de loop van de voormiddag de politie omdat zijn zaak ongewenst nachtelijk bezoek had gekregen”, klinkt het bij de Antwerpse politie. “Uit verder onderzoek bleek al snel dat de beide kletsnatte arrestanten de verdachten waren van deze inbraak. De twee mannen - 24 jaar en 25 jaar, uit Maasmechelen en Deurne - werden inmiddels verhoord.”