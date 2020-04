“Schattigste podium van Tomorrowland” laat huisdeejays livestreamen Sander Bral

01 april 2020

17u43 0 Antwerpen Ook het Antwerpse feestconcept Radio Ultra Modern - dat naar eigen zeggen het schattigste podium op Tomorrowland uitbaat - laat nu haar huisdeejays livestreamen om het leven in lockdown wat draaglijker te maken. Elke maandag- en dinsdagavond zendt Radio Ultra Modern uit via Facebook en Instagram voor een feestje bij je thuis.

Al tien jaar lang maakt het Radio Ultra Modern van het Antwerpse Radar Events furore op het kleinste podium - op Rave Cave na - van Tomorrowland. Anders dan de vele techno-, house- en electropodia focust Radio Ultra Modern ook op urban genres zoals hiphop en r&b maar evengoed afro, latin en popmuziek, ondersteund door burleske performances met hoelahoepen, steltenlopers, dansers en veel meer. De twee weekends van Tomorrowland brengt Radar Events een vijftiental deejays uit de Benelux naar De Schorre in Boom.

“Die vaste ploeg deejays die geprogrammeerd staan op Tomorrowland 2020 leggen nu de handen in elkaar om jullie te voorzien van livestreams in deze moeilijke tijden van quarantaine”, zegt Flo Agrati van Radio Ultra Modern. “Zo zal Lady S vanuit haar woonplaats in New York spelen en DJ Policy vanuit Londen. Verder spelen ook Blvckprint, Flash, A.R.T., Drigao, Rakesh, UNEAK, Knightriders, B-KAY, Team DAMP, Bubba, Zeen & Myer, Dosschy, Fabio Marcs en Masai ten dans.”

Of Tomorrowland deze zomer kan doorgaan door de maatregelen rond corona, is nog niet duidelijk. Radio Ultra Modern zendt elke maandag- en donderdagavond uit tussen 19.00 en 20.00 uur via Facebook en Instagram. Alle info hier.