‘Schakeljaar zonder naam’ bereidt studenten voor op hoger onderwijs

BJS

06 september 2019

18u08 0 Antwerpen Sinds dit schooljaar richt avAnt Provinciaal Onderwijs, met in het Antwerpse campussen in de Jacob Jordaensstraat, de Turnhoutsebaan en de Brialtmontlei, een 7de jaar naamloos in, een schakeljaar naar het hoger onderwijs. Wie slaagt in dit leerjaar verhoogt zijn slaagkansen in het hoger onderwijs op bachelorniveau.

“Met de oprichting van het nieuwe schakeljaar helpt avAnt de beroepsleerlingen die willen verder studeren hun slaagkansen in het hoger onderwijs te verhogen. Beroepsleerlingen zijn nu vaak onvoldoende voorbereid op het hoger onderwijs. Een beroepsrichting is immers vooral arbeidsmarktgericht”, verduidelijkt gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens. De praktische, concrete aanpak in het BSO wordt daarom omgezet in een meer theoretische en abstracte benadering, nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen.

Zes leerlingen volgden al eerder een traject bij avAnt en de andere zeven leerlingen kozen bewust voor avAnt om deze richting te kunnen volgen. Alle leerlingen volgden eerder een BSO-richting, gaande van Verzorging, Kantoor, Organisatiehulp, Verkoop, Automechanica of Haarzorg.