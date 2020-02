‘Saoedisch wapenschip’ komt dan toch niet naar Antwerpse haven: “Enorme overwinning in de strijd tegen wapenexport” Jan Aelberts

02 februari 2020

02u47 0 Antwerpen Het schip Bahri Yanbu, dat wapens zou verschepen naar Saoedi-Arabië, komt dan toch niet naar Antwerpen. Dat wordt bevestigd door Katoen Natie. Bram Vranken van vzw Vredesactie reageert tevreden op deze ‘overwinning’.

Zaterdag werd er immers actie gevoerd door vzw Vredesactie aan de poort van Katoen Natie, in de haven van Antwerpen. Een vijftigtal personen protesteerden tegen de komst van de Bahri Yanbu naar de haven. De vzw vreest dat het schip wapens aan boord heeft die voor Saoedi-Arabië bedoeld zijn.

“Het schip was vorig jaar in mei al in de haven en we weten dat het de afgelopen twee jaar munitie en explosieven heeft geëxporteerd voor gebruik in de oorlog in Jemen. Er werd voor 53 ton aan explosieven en munitie opgepikt met bestemming Saoedi-Arabië”, zei Vranken van vzw Vredesactie zaterdagmiddag.

Carl Leeman, Chief Risk Officer van Katoen Natie, reageert op de commotie: “Wij gingen voor alle duidelijkheid alleen maar vrachtwagens en stalen platen laden, niets militair. Maar de agentuur heeft nu laten weten dat de Bahri Yanbu toch niet naar Antwerpen zal komen”, bevestigt Leeman.

“Enorme overwinning”

“Als dit klopt, is dit een enorme overwinning in de strijd tegen de wapenexport naar Saoedi-Arabië”, aldus nog Vranken. “Het protest van de afgelopen weken heeft duidelijk gewerkt. Zowel op straat als in de rechtbank hebben we onze stem laten horen.”

Voor de vzw betekent deze ‘overwinning’ echter nog niet het einde. “Wij gaan zeker door met onze acties. De Bahri Yanbu mag dan tegengehouden zijn, de wapenexport naar Saoedi-Arabië gaat voort", besluit Vranken.