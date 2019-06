‘Regatta urban sports park’, waar waaghalzen thuis zijn: eerste permanente pumptrack van België geopend ADA

27 juni 2019

15u23 5 Antwerpen De stad Antwerpen opent het eerste openbare en permanente pumptrack in België in het gloednieuwe ‘urban sports park’ in Linkeroever. Vlak voor de zomervakantie is de stad klaar met de aanleg van het park, waar vooral urban sports uitgeoefend kunnen worden.

De stad heeft een nieuw sport- en speelpark aangelegd aan de wijk Regatta in Linkeroever. Het park heeft een oppervlakte van 17.000 vierkante meter en is bedoeld voor alle leeftijden. Het heeft niet alleen een speeltuin voor de kleinsten, maar daarnaast vooral een zone voor tal van urban sports. De aanleg van een openbare ruimte met groenvoorzieningen en sport- en spelinfrastructuur maakt deel uit van de ontwikkeling van de wijk Regatta.

Naast een groot groen plein met bomen zijn er kleine sportveldjes aangelegd zodat de verschillende sporten tegelijk kunnen worden beoefend. “Op vraag van de bewoners zijn er ook speel- en sportvoorzieningen geschikt voor kleine kinderen. Er is een aparte speeltuin voor kinderen tot zes jaar. Ook de piste om te skaten of te steppen heeft een groot vlak stuk om te leren fietsen en het freerunning-gedeelte is multifunctioneel en geschikt voor kleine kinderen om bijvoorbeeld verstoppertje te spelen of erdoor te kruipen. Ten slotte zijn er op vraag van de bewoners ook een petanquebaan en rustige zitplekken”, vertelt schepen voor openbaar domein Claude Marinower.

Ook de pumptrack spring in het oog. Dat is een aaneengesloten circuit met bulten en kombochten, die elkaar ritmisch opvolgen. Je kunt het zien als een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark. “Als stad Antwerpen willen we ons met Sporting A profileren als dé Urban Sportstad van de Benelux”, vult schepen Nabilla Ait Daoud aan. “In dit nieuwe park aan Regatta leggen we ook het accent op deze nieuwe, trendy sporten als BMX, skaten, streetfitness, freerunning en panna. Door sportinfrastructuur op maat van tieners, maken we van hangjongeren beweegjongeren. We hebben echter ook aandacht voor de kleinere kinderen en alle generaties in dit sportief speelpark, zodat iedereen zich er thuis kan voelen.”

Het nieuwe speel- en sportterrein ligt in de wijk Regatta op Linkeroever en wordt begrensd door de Blancefloerlaan, het perceel van de sporthal, de voormalige Combori-loods, de Aalscholverlaan en de Hugues C. Pernathlaan.

Meer informatie over het project is te vinden op www.antwerpenmorgen.be/regatta.