‘Rave & Resist’: drie portretten van deejays uit gebieden waar techno amper aanvaard wordt Sander Bral

05 november 2019

12u12 0 Antwerpen In Antwerpen zijn rave en techno al tientallen jaren ingeburgerd maar dat is niet overal zo in de wereld. Antwerps regisseur Jan Beddegenoodts maakte drie portretten van deejays uit Palestina en Georgië, gebieden waar rave-cultuur niet evident is. Zaterdag worden de films vertoond in Het Bos. Sama, één van de Palestijnse deejays waarover het gaat, zorgt eigenhandig voor de afterparty.

“Ik ben Palestijns, vrouw en Moslim. Maar daar heb ik niet bewust voor gekozen, ik ben gewoon zo geboren. Wat ik wil is dansen en muziek spelen, ook al wordt dat niet aanvaard.” Het zijn de woorden van de Palestijnse deejay Sama Abdulhadi. Ze komt aan bod in één van de drie portretten van regisseur Jan Beddegenoodts (31) die zaterdag voor het eerst getoond worden in Het Bos aan de Ankerrui.

Ook Naja, één van de vrouwen achter de ravecultuur in de Georgische hoofdstad Tbilisi en Ayed, pionier van de Palestijns undergroundscene spelen hoofdrollen zaterdag in het project ‘Rave & Resist’. Aansluitend volgt er een panelgesprek met Bogomir Doringer en Liese Kingma, die vanuit hun onderzoek ‘Dance of urgentie’ en ‘Space of urgentie’ de films van Beddegenoodts internationaal kaderen.

Afterparty

De screening van de films start om 20.00 uur, aansluitend volgt het panelgesprek en vanaf 22.00 uur is er een afterparty waarbij Sama zelf, één van de geportretteerde deejays, platen zal opleggen. Ook Jazar Crew en Stellar OM Source spelen ten dans.

