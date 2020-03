‘Prijs van de Vrijheid’ gaat naar De Strangers: “Ze hebben de samenleving een spiegel voorgehouden” Philippe Truyts

08 maart 2020

09u13 20 Antwerpen De Strangers mochten in het Paleis op de Meir de ‘Prijs van de Vrijheid’ van de conservatief-liberale denktank Libera! ophalen. “Hun werk behoort tot de Antwerpse ziel, ze zijn een tijdloos monument”, zo prees burgemeester Bart De Wever (N-VA) de ‘Antwaarpse’ iconen.

Even leek het erop dat alleen Nest Adriaensen, met zijn 79 jaar de jongste van het kwartet, het feestje zou opluisteren. Het coronavirus nietwaar: een gevaar voor krasse tachtigers John De Wilde (86), Alex Boeye (85) en Bob Van Staeyen (83). Maar uiteindelijk gaven ze toch present.

De Strangers nestelden zich in ons collectief geheugen met hits als ‘Antwârpe’ (het officieuze volkslied van ‘t stad), ‘Bij de rijkswacht’, ‘De gastarbeider’ en ‘De Ziekekas’. Met dat laatste nummer over migranten, uit 1973, halen ze zich tot vandaag de woede van politiek correct Vlaanderen op de hals. “Als we dat nu nog zingen, zouden we worden onthoofd”, flapte Alex eruit.

Boycot

Toen de groep in 1991 voor het Vlaams Blok optrad, volgde een boycot op alle VRT-zenders. Het belette Patrick Janssens (sp.a) niet om De Strangers in 2006 op zijn Bal van de Burgemeester te laten zingen. “Dat ze op meetings van alle partijen hebben gezongen en ook de vakbond hebben bezongen, telt niet meer”, stelt De Wever vast. “Dat ze deze ‘prijs voor de vrijheid’ krijgen, verdienen ze omdat ze zonder taboes, met het hart op de tong, de samenleving een spiegel hebben voorgehouden.”

John bekende dat hij vooral fier is op het feit dat de groep het 68 jaar met elkaar heeft uitgehouden. En al treden ze niet meer officieel op: het publiek tot meezingen bewegen, dat kan John nog steeds als de beste.

De Strangers volgen als laureaten onder meer Urbanus (2008), Jean-Marie Dedecker (2015), Fernand Huts (2016) en Thierry Baudet (rechts-populistisch Nederlands politicus, 2018) op.