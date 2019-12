‘Port of Antwerp Triathlon Festival’ mogelijk in gedrang door Olympische Spelen ADA

De derde editie van het 'Port of Antwerp Triathlon Festival' komt mogelijk in het gedrang door de Olympische Spelen die een maand later starten. De wedstrijd voor profs is alvast geannuleerd.

Het is nog niet duidelijk of het ‘Port of Antwerp Triathlon Festival’ volgend jaar zal doorgaan. Die zou normaal doorgaan in juni 2020 maar omdat een maand later ook de Olympische Spelen in Tokio starten, lijken heel wat atleten de triatlon in Antwerpen links te laten liggen.

De wedstrijd voor de profs werd daarom al preventief afgelast. De organisatie zal later beslissen of ook de wedstrijd voor de liefhebbers wordt afgelast of niet.