Plotse stijging in aantal inschrijvingen voor opleiding Verpleegkunde: “Beroep door coronacrisis op andere manier in beeld” CVDP

18 augustus 2020

17u28 0 Antwerpen De voorbije jaren had de opleiding Verpleegkunde het moeilijker om nieuwe studenten aan te trekken, maar tijdens deze gezondheidscrisis lijkt er een kentering aan de gang. Bij de AP Hogeschool Antwerpen verdubbelde het aantal inschrijvingen tegenover dezelfde periode vorig jaar. “De coronacrisis zorgt duidelijk voor een andere kijk op het beroep.”

Vorig jaar startten er in totaal 110 nieuwe studenten in de bachelor Verpleegkunde. In vergelijking met dezelfde periode noteert de AP Hogeschool nu bijna dubbel zoveel inschrijvingen. De inschrijvingsperiode is in juni gestart en loopt nog tot half oktober. Dit jaar verloopt het proces grotendeels online, maar dat dat lijkt kandidaat-studenten niet af te schrikken.

Positieve beeldvorming

Volgens Eva Van der Linden, opleidingshoofd verpleegkunde aan AP, heeft de coronacrisis geleid tot een stijging in het aantal inschrijvingen. “Het beroep van verpleegkundige is de afgelopen maanden volop in beeld gekomen. Ook de spannende, dringende kant van de job werd plots zichtbaar. Het grote publiek heeft daardoor een ander beeld van het beroep gekregen.” De vierjarige bacheloropleiding Verpleegkunde leidt studenten op tot professionals in een knelpuntberoep. “Werkzekerheid is dus een grote troef voor deze opleiding en dat verklaart ook een deel van de verhoogde belangstelling.”

De studenten verpleegkunde van AP hebben de voorbije maanden een groot engagement getoond. Tijdens de lockdown liepen ze stage in ziekenhuizen en een deel van hen bemant momenteel het Covid-testdorp aan Spoor Oost. “Dat is een vrijwillige stage waarvoor zelfs meer aanvragen dan plaatsen waren. Ook enkele studenten die pas zullen starten in september hebben gevraagd om te helpen. De coronacrisis is dus eerder een trigger dan dat het afschrikt.”

Voldoende stageplaatsen

De plotse verdubbeling van het aantal inschrijvingen vormt geen probleem voor de AP hogeschool. “We hebben grote aula’s waar alle studenten terecht kunnen. Zeker de eerstejaars willen we zo veel mogelijk op een veilige manier naar de campus laten gaan. Dat zal in combinatie zijn met afstandsonderwijs, wat zeker geen probleem vormt voor grote groepen. We beschikken ook over voldoende stageplaatsen voor alle studenten. Ze hebben nu al de mogelijkheid om gespreid stage te lopen en we kunnen ook nieuwe stageplaatsen creëren.”