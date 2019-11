‘Piraat’ Jinnih Beels na conflicten met jongeren in Antwerpen-Noord: “Werk maken van meer locaties waar jeugd creatief en sportief zichzelf kan zijn” PhT

17 november 2019

18u08 0 Antwerpen “Antwerpen-Noord heeft meer jeugdlocaties nodig waar jongeren kunnen rondhangen en hun meest creatieve en sportieve kant kunnen tonen.” Dat zei schepen van Jeugd Jinnih Beels (sp.a) vrijdagavond op een bedankingsevenement waarop de stad vierduizend jongerenvrijwilligers had uitgenodigd.

Het evenement had plaats in het kunsteducatief vragenhuis ‘Stormkop’ op het Eilandje. Jinnih Beels had zich voor de gelegenheid als piraat verkleed. Ze verwees in haar speech naar een aantal opstoten en conflicten met jongeren in de Stuivenbergwijk. “Zoiets komt niet uit de lucht vallen. De voorbije jaren zijn sommige jeugdpartners uit de wijk verdwenen. Daar zien we nu de gevolgen van. Daarom wil ik werk maken van meer plekken waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Zeker gezien mijn verleden bij de politie hamer ik daar al lang op.”

Tegen vooroordelen

Beels bracht hulde aan de duizenden jongeren die zich als vrijwilliger voor hun generatiegenoten inzetten. “Over jonge mensen heersen vooroordelen. Ze bewegen niet meer, komen te weinig buiten, leven achter een schermpje. De werkelijkheid is gelukkig anders én warmer. Ik heb in mijn eerste jaar als schepen heel wat jongeren ontmoet die andere jongeren bijstaan. Omdat ze het leuk vinden. En omdat ze weten dat meedoen belangrijker is dan aan de kant te blijven staan.”

Het evenement sloot af met een opmerkelijke hoofdact: hiphopband NoMoBS trad nog een keer speciaal op.

